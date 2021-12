Wieder wird es nichts mit einer Frau an der Spitze der Bundesbank. Zum zwölften Mal wird ein Mann auf dem Chefsessel der Notenbank Platz nehmen. Weder Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch noch Isabel Schnabel, Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), rücken an die Spitze der Zentralbank. Das ist bedauerlich. Andererseits: Mit Joachim Nagel haben sich die Koalitionäre in Berlin für einen Mann entschieden, dessen Qualifikation, dessen Ansehen und dessen Auftreten über jeden Zweifel erhaben sind.

Nagel kennt die Zentralbank fast wie seine Westentasche und hat dort einen guten Ruf. Er steht für Kontinuität. Auch Jens Weidmann schätzt seinen Nachfolger, ebenso wie die Finanzbranche in Deutschland. Nagels sachliche, zurückhaltende Art hat sich in der Bundesbank genauso bewährt wie in seiner Zeit bei der Förderbank KfW und zuletzt in Basel bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.

Nagel ist eine gute, eine nahezu perfekte Wahl. Er steht für finanzielle Stabilität und für eine solide Geldpolitik. Und trotzdem wird er anders auftreten als Weidmann. Im Rat der EZB dürfte er konzilianter vorgehen als Weidmann, eher als Eule und damit als Mittler zwischen den Tauben einerseits, die einen lockeren Kurs in der Geldpolitik mit niedrigen Zinsen und üppigen Anleihekäufen vertreten, und den Falken andererseits, die auch angesichts der gestiegenen Inflation für eine härtere Linie eintreten, den Stopp der Anleihekäufe einfordern und wieder höhere Leitzinsen in den Blick nehmen.