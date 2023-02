Die kritischen Psychogramme können getrost wieder in den Schubladen der Redaktionen verschwinden. Dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:3 in Mönchengladbach bei seiner Tirade gegen Schiedsrichter Tobias Welz verbal über das Ziel hinausgeschossen ist, hat er selbst schnell eingesehen. Und wer den Fußball von Emotionen befreien will, raubt dem Sport seinen Wesenskern. Die ernst

...