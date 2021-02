Für all diejenigen, die ihre Neujahrsvorsätze bereits nach wenigen Tagen aufgegeben haben, bietet die Fastenzeit eine neue Chance, den inneren Schweinehund zu überwinden. Kein Alkohol, keine Süßigkeiten, kein Fleisch, keine Zigaretten, weniger Zeit im Internet – die Liste der Möglichkeiten scheint endlos. Und genau das ist das Problem.

AdUnit urban-intext1

Natürlich gibt es Menschen, die die Fastenzeit als Zeit des Bewusstwerdens des eigenen Konsums verstehen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Doch zu oft steht hinter den Vorsätzen der Wunsch, sich zu verändern; schließlich verzichten wir meist auf Dinge, zu denen wir ein ungesundes Verhältnis haben. Wir fokussieren uns auf vermeintliche Problemzonen an unserem Körper oder unterstellen uns mit jedem Keks Disziplinlosigkeit in dem Glauben, dass unser Leben besser wäre, wenn wir uns verbessern. Wem müssen wir etwas beweisen?

Gerade in diesem Jahr sollten wir uns überlegen, auf das Fasten zu verzichten. Der Lockdown ist für jeden von uns eine Herausforderung. Ob Stress mit dem Partner oder den Kindern, weil alle immer aufeinander hocken, die Verzweiflung über das Homeschooling, Angst vor dem Jobverlust oder der Insolvenz, Sorge um Angehörige aufgrund einer Corona-Infektion, Einsamkeit, schwere Gefühle – unser aller Herzen waren schon einmal leichter. Und während wir das alles managen müssen, sollen wir an unseren Lastern arbeiten? Eine schlechtere Zeit für Selbstoptimierung hat es nie gegeben.

Doch gerade jetzt treiben Social Media Stars dazu an, den Lockdown effizient zu nutzen, um endlich jeden Tag Yoga zu machen, Grünkohlchips statt Schokolade zu essen und eine neue Sprache zu lernen, statt unseren Lieblingsfilm zu sehen. Etwas Neues auszuprobieren oder einem Hobby leidenschaftlich nachzugehen, ist etwas Wunderbares. Doch sobald wir uns selbst für Versager halten, weil wir beim Keks schwach geworden sind, und uns selbst geißeln, wird der Wunsch nach Selbstoptimierung zum Problem.

AdUnit urban-intext2

Diese Zeilen sollen das Handeln all derjenigen, die aus religiösen Gründen, aus Tradition oder Lust auf eine Herausforderung fasten, nicht infrage stellen. Jeder sollte das tun, was ihm guttut – ohne Urteil über andere. Dieser Kommentar soll all jenen, die sich unsicher, überfordert und allein fühlen und Lust haben auf die Lieblingsschokolade, sagen: Du leistest genug in diesen schweren Zeiten. Dein Wert bemisst sich nicht an deinen Leistungen. Du bist genug.