Erdbeben kündigen sich nicht an. Sie treten unerwartet auf und lassen kaum Zeit für die Vorbereitung. So ein Erdbeben hat Frankreichs politische Landschaft vor fünf Jahren erlebt, als erstmals die beiden Volksparteien, die jahrzehntelang wechselseitig die Präsidenten des Landes gestellt hatten, bei der Präsidentschaftswahl die zweite Runde verfehlten und stattdessen mit Marine Le Pen und Emmanuel Macron eine Rechtspopulistin und ein Newcomer der „extremen Mitte“, wie es hieß, ins Finale einzogen.

Macron siegte mit seinem Versprechen einer Politik der „Gleichzeitigkeit“ – indem er links „und zugleich auch“ rechts sei, eine Art Große Koalition in Personalunion, werde er überkommene ideologische Spaltungen aufbrechen, verkündete er. Seiner noch junge Partei gelang es allerdings nicht, ein klares Profil zu entwickeln und mehr zu werden als eine Art Präsidenten-Fanclub, dessen Mitglieder im Parlament Macrons Projekte schnellstmöglicht durchwinken sollten.

Bei der ersten Runde der diesjährigen Präsidentschaftswahl am Sonntag folgte nun das Nachbeben. Für die französische Parteienlandschaft dürfte es mindestens so folgenreich sein wie das Beben 2017. Die Kandidatinnen der Sozialisten und der Republikaner haben nicht nur die Stichwahl verfehlt – sie blieben sogar unter den notwendigen fünf Prozent, um Wahlkampfausgaben vom Staat erstattet zu bekommen. Es ist eine Schmach für die beiden einstmals so stolzen Parteien, die es nicht geschafft haben, die Menschen anzusprechen. Und es ist auch die Folge von Macrons Strategie, Anleihen von links und vor allem von rechts zu nehmen und bisherige Trennlinien zu verwischen.

Dafür bildeten sich neue umso stärker heraus. Sie verlaufen zwischen Befürwortern und Gegnern einer europäischen Ausrichtung des Landes, vertreten von Macron einerseits und Le Pen sowie dem drittplatzierten Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon andererseits. Zwischen den Anhängern des Multilateralismus und von Souveränisten, die eine Abkehr von der Nato fordern – ausgerechnet in Zeiten, in denen Russlands Krieg gegen die Ukraine die Notwendigkeit einer gemeinsamen westlichen Antwort vor Augen führt.

Macron geht als Favorit in die Stichwahl, aber er wird kämpfen müssen, auch um die Anhänger Mélenchons. Er zeigte am Wahlabend, dass ihm das bewusst ist, indem er sagte, nichts könne mehr wie vorher sein. Was aber meinte er genau mit seinem Versprechen einer „großen politischen Bewegung der Einheit und der Aktion“? Ist es nur ein anderer Ausdruck für seine bisherige „Gleichzeitigkeit“ oder möchte er wirklich mehr Debatten zulassen und den Parlamentariern größeren Spielraum zugestehen? Das erscheint dringend notwendig in einem Land, in dem eine Mehrheit der Wähler den Extremen zuneigt. Ein drittes Erdbeben in spätestens fünf Jahren wäre fatal für Frankreich und Europa.