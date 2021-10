Jamaika oder Ampel? Diese Alternative gibt es für die Deutschen gar nicht mehr, wie die aktuellen Zahlen der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen belegen. Die große Mehrheit will, dass SPD, Grüne und FDP eine Koalition bilden. Ein Jamaika-Bündnis, angeführt von der Union, lehnt sie ab. CDU und CSU sollen also den Wählerwillen umsetzen, der sich am Sonntag in einem beispiellosen Desaster manifestierte, und eben in die Opposition gehen.

Dass die Befragten sich jetzt so klar für die Ampel aussprechen, ist überraschend. Vor der Wahl war das noch anders. Die Bürger besitzen jedenfalls einen Realitätssinn, der Politikern wie Armin Laschet völlig abgeht. Statt die Konsequenzen aus dem Wahldesaster zu ziehen – die Mehrheit der Befragten fordert seinen Rücktritt als CDU-Chef – klammert sich Laschet an der Illusion, er könne eine Wahl haushoch verlieren und dennoch Kanzler werden.

Unfassbar, dass es in der Union noch keinen Aufstand gegen Laschet gegeben hat. Offensichtlich spielt nicht nur der CDU-Chef auf Zeit. Seine Partei hat ja nicht nur den falschen Kanzlerkandidaten aufgestellt, sondern gegenwärtig kein attraktives Programm. Beides zusammen hat nach Meinung der Bürger zu dem katastrophalen Wahlergebnis geführt. Wenn Laschet also weggejagt wird oder doch noch selber aufgibt, dürfte sofort der Streit über den Kurs und die Inhalte ausbrechen.

Politiker wie Norbert Röttgen wollen die CDU modernisieren und zukunftsfest machen. Konservative wie Friedrich Merz beschäftigen sich mit Themen wie dem Gendern, das die meisten Leute in Deutschland überhaupt nicht interessiert. Und irgendwo dazwischen will Jens Spahn auch noch irgendwie Einfluss nehmen. Wohin die Reise gehen soll, wenn Jamaika als Ziel ausfällt, weiß keiner so richtig.

Vor diesem Hintergrund könnte man es auch als Zeitverschwendung bezeichnen, dass sich die Spitzen von Grünen und FDP in den nächsten Tagen mit den Kollegen der CDU und der CSU treffen. Wahlsieger Olaf Scholz dürfte es jedenfalls kein Kopfzerbrechen bereiten, dass die zwei kleinen Parteien zumindest formal zweigleisig fahren. Leicht wird es für ihn dennoch nicht, eine Koalition mit diesen Parteien zu schmieden, weil diese derzeit auftreten, als würden sie einen Kanzler von ihren Gnaden küren.

Deshalb ist es aus Sicht von Scholz ärgerlich, dass es im Bundestag keine rechnerische Mehrheit für Rot-Rot-Grün gibt. Zwar hat er für ein solches Bündnis nichts übrig, Scholz hätte bei einem anderen Wahlausgang aber der FDP mehr Kompromisse abverlangen können. Nach dem Motto: Die SPD kann sich auch einen anderen Partner suchen. Jetzt muss Scholz FDP-Chef Lindner umgarnen und ihm eine Koalition schmackhaft machen, darf aber auch nicht die Wünsche der Grünen außer Acht lassen, die wie die SPD in der Steuer- und Finanzpolitik meilenweit von den Liberalen entfernt sind. Vom Klimawandel ganz zu schweigen.

Deshalb muss sich zeigen, ob die Nettigkeiten samt Selfies zwischen den Spitzen von Grünen und FDP noch verteilt werden, wenn es ans Eingemachte geht und die Harmoniewolke verflogen ist. Die Frage, wer Finanzminister wird, treibt ja Lindner und Grünen-Chef Robert Habeck gleichermaßen um. Deshalb bringt die Drohung mit Jamaika wenig, denn auch in diesem Bündnis müssten sich Grüne und Liberale vor allem untereinander einigen. Diesen Job kann ihnen jedenfalls keiner abnehmen.