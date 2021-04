Nach dem Abzug der Truppen aus Afghanistan bleibt Geld als Druckmittel

Es gibt keinen Frieden in Afghanistan. Seit 2011 sterben jedes Jahr mehr als 3000 Menschen bei Kampfhandlungen. Mehr als 3500 Soldaten der westlichen Allianz unter der Führung der Nato-Truppen wurden getötet. Im regelmäßigen Takt blitzen Nachrichten auf über Anschläge, Vergeltungsakte, Entführungen. Die Taliban sind erstarkt, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ hat in Afghanistan längst eine Basis aufbauen können, übt Gewalt aus.

Nach dem Attentat von Al-Kaida auf das World Trade Center in New York 2001 zogen die USA in den Krieg. Es ist Amerikas längster Kampf. Werbewirksam kündigte Präsident Joe Biden zum amerikanischen Unabhängigkeitstag den Abzug der Truppen vom Hindukusch an. Die Bundesregierung und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer muss nachziehen, denn allein kann die Bundeswehr vor Ort nicht bleiben. Zu groß ist die Abhängigkeit von der US-Armee.

Die Entscheidung zum Rückzug ist richtig. Der Einsatz in Afghanistan ist gescheitert. Ohnehin führt der Westen die Militäroperation seit Jahren nur noch halbherzig. Amerika ist interventionsmüde. Und dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird - an diesen Satz von SPD-Politiker Peter Struck glaubt in der Bundesregierung niemand mehr.

Gar kein Einsatz ist besser als ein unentschlossener. Das ist die Regierung allein den Soldatinnen und Soldaten vor Ort schuldig. Viele haben schon vor Jahren das Gefühl erleben müssen, dass ihnen der Rückhalt der Regierungen für das hohe Risiko im Einsatz fehlt. Also raus. Und doch bleibt die Verantwortung - Deutschlands, Amerikas, des Westens. Zu viel Schaden wurde den Menschen in Afghanistan zugefügt, zu viele Existenzen sind zerstört, auch durch die gescheiterte Militäroperation. Augen zu und raus - das darf es jetzt nicht geben.

Ein Abzug ohne Ausblick wäre auch finanziell ein Desaster. Schätzungen zufolge sind in den Militäreinsatz mehrere Tausend Milliarden (!) Dollar geflossen. Auch Deutschland hat Unsummen investieren müssen. Der Abzug des Militärs ist eine Chance: Das Geld muss nun stärker als bisher für die Versorgung der Menschen in Afghanistan bereitstehen.

Die Förderung von Bildung muss im Fokus stehen - es wird eine Generation von Jungen und Mädchen mit Perspektive brauchen, um Jahrzehnte des Kriegstraumas zu überwinden. Ohnehin: Mädchen und Frauen zu fördern, weist den Weg aus Krisen. Das zeigen andere konfliktgebeutelte Regionen der Welt. Doch genau diese junge Generation an Frauen für den Frieden zu gewinnen, wird umso schwerer, je stärker die Taliban in dem Land an Macht gewinnen. Schon jetzt kontrollieren sie große Teile Afghanistans. Auf der Mordliste der Taliban stehen Lehrerinnen, Regierungsangestellte und Journalisten.

Dem Westen bleibt das Druckmittel Geld. Afghanistan ist abhängig von Investitionen. Das wissen auch die Taliban. Die Islamisten können sich nicht leisten, dass die Menschen in ihrem Herrschaftsgebiet verhungern. Diese Chance müssen die USA, Deutschland und andere Staaten nutzen. Passiert nach dem Abzug nichts, dann spürt Deutschland die Krise in Afghanistan bald vor der eigenen Haustür. Die Zahl der fliehenden Menschen kann drastisch ansteigen. Abschieben ist nicht die Lösung nach dem Rückzug. Der Westen muss Verantwortung tragen, am besten vor Ort in Afghanistan - und diesmal bitte entschlossen.

