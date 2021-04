Münchner Machtvakuum

Grausame Niederlagen hat der FC Bayern in seiner ansonsten ruhmreichen Geschichte auch schon ein paar hinnehmen müssen. Man denke da nur an das in der Nachspielzeit verlorene Champions-League-Finale gegen Manchester United 1999. Oder an das Drama beim „Finale dahoam“ 2012. Hier und da war Pech dabei, was für den nahenden Weggang von Hansi Flick unter keinen Umständen gilt. Der Verlust des Erfolgstrainers ist eine selbst verschuldete Niederlage der Bayern, die daran gescheitert sind, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, was an der sich auflösenden Struktur im Münchner Machtzentrum liegt.

Flicks Flucht mag deshalb seine Gründe im Dauerzwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben, sie ist in ihrer Konsequenz aber nur die Folge eines fahrlässigen Führungsversagens. Der zum Jahresende endgültig zum Vorstandsboss aufsteigende Oliver Kahn tritt seinen Job schon jetzt mit einem schweren Makel an. Denn er hat es einfach passieren lassen, dass der perfekte Trainer für diese Mannschaft lieber freiwillig geht. Weil Flick ganz einfach keine Lust auf Ränkespiele beim Rekordmeister hat und jetzt auch noch als Sieger aus dem Konflikt mit Salihamidzic hervorgeht. Obwohl der Trainer seinen Job entnervt aufgibt.

Aber der Bammentaler hat seine Entscheidung selbst aus einer Position der Stärke getroffen, den Club vor vollendete Tatsachen gestellt, weil ihm die Bosse durch ihre Tatenlosigkeit systematisch die Freude am Beruf genommen haben und ihn vergraulten. Nun geht er erhobenen Hauptes und hat dazu - welch nette Nebengeschichte - den Druck auf seinen Widersacher Salihamidzic dramatisch erhöht. Um nicht zu sagen: Der Sportvorstand ist ganz gewaltig angezählt. Denn nachdem seine Transferpolitik zuletzt kaum überzeugte und genau das von Flick angemahnt wurde, haben seine Beliebtheitswerte spätestens ab jetzt etwas von den Gewinnaussichten der Luftfahrtbranche seit Beginn der Corona-Krise. Es geht rasant abwärts. Absturz-Alarm.

Zwar dürfen keine Fans ins Stadion. Aber man kann sich vorstellen, für oder gegen wen sich die Anhänger in der Südkurve aussprechen würden. Was auch für die Mannschaft gilt, die ein inniges, vertrauenswürdiges Verhältnis zu ihrem Trainer pflegt. Gerade die Führungsspieler wie Manuel Neuer, dessen Vertragsverlängerung vor einem Jahr nach Dissonanzen mit Salihamidzic übrigens auch nicht gerade geräuschlos ablief.

Keine Frage: Für den Sportvorstand stehen schwierige Zeiten an. Denn nur wer Leistung bringt, genießt auch Akzeptanz. Und da gibt es leichtere Herausforderungen, als einen geeigneten Nachfolger für Flick zu finden. Diese Aufgabe hat er sich aber selbst eingebrockt - und wie kompliziert bis unlösbar diese sein kann, wissen sie in München. Dort suchten sie nach dem Abschied von Jupp Heynckes lange Zeit nach dem perfekten Trainer, der für sie auch nicht Pep Guardiola war. Erst mit Flick, dem Glücksfall aus den eigenen Reihen, fanden sie ihn. Erkannt und gewürdigt haben das beim Rekordmeister nicht alle. Oft weiß man jemanden eben erst zu schätzen, wenn er nicht mehr da ist.