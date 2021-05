Müder Aufbruch

Politik ist auch deshalb anstrengend, weil sie wiederkehrenden Ritualen folgt. Wie stark das ermüdet, zeigt ein Vergleich von Winfried Kretschmanns jüngster Regierungserklärung mit seinem Start in ein grün-rotes Bündnis vor zehn Jahren. 2011 sprang dem Grünen-Politiker nach langer Oppositionszeit der Aufbruch sozusagen aus jedem Satz. Nun trägt er das Arbeitsprogramm für die dritte Amtszeit routiniert vor, manchmal großspurig, selten begeisternd. Der Aufbruch wird beschworen, aber spürbar wird er nicht. Getragen applaudieren die eigenen Leute, aber schon die Abgeordneten des Koalitionspartners CDU müssen sich sichtlich zum Beifall durchringen. Man schleppt sich nach Wahlkampf, Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung schwerfällig Richtung Pfingsturlaub.

AdUnit urban-intext1

Die erste Regierungserklärung in einer neuen Legislaturperiode unterliegt strengen Vorgaben. Inhaltlich ist der Ministerpräsident an den Koalitionsvertrag gebunden, der erst vor wenigen Tagen vorgestellt wurde. Spielraum für echte Neuigkeiten hat er nicht. Aber Kretschmann hätte ja zumindest die Kritik aufnehmen können. Stattdessen wiederholt er den Wunschzettel, den die Grünen der CDU abgepresst haben. Es fehlen weiter konkrete Aussagen, etwa zum Wohnungsbau, zu Lehrern und Polizisten. Diesmal unterlässt er sogar ohne Begründung den Hinweis, dass alle Projekte von der Kassenlage abhängig sind. Grün-Schwarz rettet sich so den Start. Mit der Harmonie wird es schnell vorbei sein, wenn man mit dem Nachtragsetat Farbe bekennen muss.