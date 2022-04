Monnem vorne

Während deutschlandweit über die Energieversorgung und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland diskutiert wird, werden in Mannheim schon die Spaten in die Hand genommen: MVV und GKM setzen bereits die Energiewende um, deren Beschleunigung nun allenthalben gefordert wird. Das ist ein gutes Zeichen, das belegt, dass der Mannheimer Energieversorger schon lange vor dem Krieg in der Ukraine die richtigen Entscheidungen getroffen hat und seinen Klimaschutz-Bekenntnissen Taten folgen lässt.

Beispielsweise mit dem Umbau der Fernwärmeversorgung, zu dem die neue Flusswärmepumpe gehört. Spätestens ab 2030 soll die in der Region weit verbreitete Heizungsmethode nur noch durch als klimaneutral eingestufte Techniken erfolgen. Und das, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass die Energiewende hoch umstritten war und vielen als zu teuer galt. Soweit die gute Nachricht.

Die schlechte lautet: Jahrelang ist die Energiewende durch die Zaghaftigkeit der Politik verschleppt worden. Insbesondere der Wärmebereich, immerhin für ein Drittel der CO2-Emissionen hierzulande verantwortlich, ist zu wenig beachtet worden. Über substanzielle staatliche Förderungen, ohne die der Umbau nicht gelingt, wird zwar schon lange diskutiert. Beschlossen sind sie aber immer noch nicht.

Das führt dazu, dass mit der Flusswärmepumpe in Mannheim nun eine Technologie getestet wird, von der praktisch alle Fachleute sagen, dass sie längst einsatzbereit ist – wenn die wirtschaftlichen Bedingungen durch höhere Förderungen oder niedrigere Abgaben auf den Strom stimmen. Und es führt dazu, dass diese Methode nun zwar genutzt wird – allerdings in einer Größenordnung, die gerade einmal etwa zwei Prozent des Spitzenbedarfs deckt.

Wie wichtig solche Neuerungen dennoch sind, wissen wir alle spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine. Dass es solch entsetzlicher Ereignisse bedarf, ehe die Politik entschieden handelt, ist trotzdem beschämend.