  Mit Kritik seriös umgehen

Was würde passieren, wenn der Pressesprecher der Stadt jede fehlgeleitete Meinungsäußerung auf der städtischen Facebook-Seite kommentieren oder dementieren würde? Er würde sich in endlose Debatten verstricken. Und das mit wenig Aussicht auf Erfolg. Ohne Foren wie Facebook komplett verurteilen zu wollen: Aber die dort geäußerten Beiträge entbehren nicht selten einer sachlichen Grundlage und sind ganz augenscheinlich eher davon geprägt, provozieren oder seinem Ärger einmal ungehindert Luft verschaffen zu wollen. Was sollte man darauf antworten, da es doch außerhalb der „sozialen“ Medien genügend Foren gibt, um einen persönlichen Austausch zu führen? Doch das ist zweifellos aufwendiger. Man müsste sich informieren. Und man müsste sich unter Umständen auch eingestehen, dass man falsch liegt. Weil man das nicht will, lässt man in Facebook mal schnell Dampf ab und verzieht sich umgehend wieder in seine häusliche Anonymität.

Das macht Kommunikation schwierig. Und deshalb ist die Zurückhaltung der Stadt auf ihrer Facebook-Seite verständlich. Dagegen basiert die Absicht des Bürgermeisters, öffentlich geäußerte Kritik an der Verwaltung in der Einsatzabteilung der Feuerwehr zu unterbinden, zumindest auf einer engen Auslegung des Dienstrechts. Aber auch da ist zuzugestehen: Kritik hat einen Adressaten. Besser, ihn direkt damit zu konfrontieren als über Bande zu spielen. Noch besser freilich, wenn die Öffentlichkeit durch die örtlichen Presseorgane über kritikwürdige Vorgänge informiert ist. Mag Transparenz im einen Medium übers Ziel hinausschießen, lässt sie sich unter seriösen Bedingungen konstruktiv nutzen.