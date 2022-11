Missverständnisse klären

Sehr erfreut habe ich zur Kenntnis genommen, dass sich nun Herr Weirauch in die Diskussion zum Thema Anwohnerparken in Feudenheim einmischt und sogar dem OB einen Brief diesbezüglich geschrieben hat. Sehr verwundert jedoch war ich über die Aussage im Artikel, dass die Anwohner Parkausweise für ihre Besucher erwerben können.

Dies ist nach derzeitigem Planungsstand nämlich nicht so, es können nur Besitzer eines Anwohnerausweises diese Besucherausweise kaufen, und einen Anwohnerausweis erhält nur, wer auch ein Auto auf sich angemeldet hat und im entsprechenden Abschnitt mit erstem Wohnsitz gemeldet ist.

Die SPD hat zum Beispiel auf dem Feudenheimer Marktplatz sehr deutlich ihre Meinung zum Anwohnerparken kundgetan und insbesondere auch auf der Infoveranstaltung des Gewerbevereins die Linie der Verwaltung verteidigt und für Nachbesserungen keine Notwendigkeit gesehen. Dagegen gab es Anträge von anderen Fraktionen (ML, FDP), die Regelungen zum Anwohnerparken zu optimieren, zum Beispiel durch Ausweitung der Besucherparkzonen und um eine Regelung zu finden, dass auch Personen ohne eigenes Auto Besucherausweise erwerben können. Diese Anträge wurden bislang in den Ausschüssen leider nicht behandelt.

Immerhin war in der letzten postalisch verschickten Anwohnerinformation nicht nur ein QR-Code enthalten, mit dem man sich mühsam durch zehn Anlagen mit Verweis auf weitere und nicht immer aktuelle Anlagen klicken konnte, sondern immerhin wurden die häufig gestellten Fragen abgedruckt und beigefügt. Nicht jeder Mensch ist im Besitz eines Smartphones oder hat gerade ein Enkelkind in der Nähe, was weiterhelfen kann.

Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass der Bezirksbeirat bei der öffentlichen Sitzung im Juni 2021 bereits Vorschläge zur Optimierung gemacht hatte, diese allerdings wie so oft mit einem „wir nehmen es mal mit“ beantwortet wurden, dann aber bei der erneuten Vorstellung im Frühjahr 2022 nicht eingeflossen sind. Erfreulich ist, dass es eine Infoveranstaltung der Stadt geben wird, um Missverständnisse zu klären und den Menschen vor Ort das Konzept zu erläutern. Vielleicht hat man bis dahin ja auch Ideen parat, wie Menschen ohne Auto trotzdem Besucher mit Auto empfangen können. So schwer kann das ja nicht sein!