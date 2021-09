Es war ein zähes Ringen, aber jetzt ist die Bürger-App für Edingen-Neckarhausen aufs Gleis gesetzt. Was Bürgermeister Simon Michler bereits vor fast drei Jahren bei einem Neujahrsempfang angekündigt hatte, soll nun ab 2022 einsetzbar sein. Ein modernes Instrument der Bürgerbeteiligung, das zu ausgewählten Themen die Stimmung in der Bevölkerung ermitteln soll.

Michlers Favorit nach dem Vorbild von Tübingen war bei der Beratung des Etats für das laufende Jahr gescheitert, weil der Gemeinderat das Geld dafür nicht ausgeben wollte. Es ist vor allem der Hartnäckigkeit von Linken-Gemeinderat Edgar Wunder zu verdanken, dass die App danach nicht in der Schublade verschwunden ist. Das Plädoyer von Michler in der Sitzung am Mittwoch kam erst am Ende der Diskussion und fiel dann auch nicht gerade glühend aus. Man kann den Eindruck gewinnen, dass der junge Christdemokrat nach seiner gescheiterten Kandidatur in Schwäbisch Hall an Elan verloren hat.

Um das Gegenteil zu beweisen, muss er jetzt endlich Gas geben und bei wichtigen Projekten vorankommen. Edingen-Südwest und Neckarhausen Nord können jene Millionen bringen, die derzeit in der Kasse fehlen. Wenn Michler hier nicht bald liefern kann, dann muss er in zwei Jahren auch um seine Wiederwahl in Edingen-Neckarhausen bangen.