Rauschende Fußballfeste bekamen die Fans von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren immer wieder von ihrer Mannschaft zu sehen. Und genauso peinliche Niederlagen mit ausgeprägtem Blamage-Potenzial. Die Ausschläge nach oben und nach unten waren ebenso eklatant wie unerklärlich, die fehlende Stabilität und Mentalität ein Dauerthema. Doch jetzt zeigt der BVB ein bislang von ihm nicht gekanntes Gesicht in der Fußball-Bundesliga.

Die Schwarz-Gelben reihen in diesem Jahr zuverlässig Arbeits- und Pflichtsiege aneinander, sacken auch mal schmucklos die Punkte ein und beherrschen plötzlich die Kunst des Machbaren. Kurzum: Sie zeigen nicht mehr nur Erlebnis-, sondern auch Ergebnisfußball, wirken reif, souverän und abgezockt. Also wie ein künftiger deutscher Meister.

Die Chance auf den Titel ist für die Dortmunder zweifelsohne groß. Wahrscheinlich sogar so groß wie seit vielen Jahren nicht mehr. Der Rivale aus München erlaubt sich in dieser Spielzeit immer mal wieder kleinere Schwächen, hier und da geht es unruhig beim Rekordmeister zu. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß lässt sich bereits wieder zu ersten Sticheleien in Richtung BVB hinreißen („Dortmund wird wie immer Zweiter“), was eine gewisse Aussagekraft hat und ein sicheres Indiz für einen erhöhten Erregungsgrad an der Säbener Straße ist. Denn die Vergangenheit lehrt: Spöttische Sprüche aus München kommen immer dann, wenn sie dort ein wenig nervös werden.

Beim BVB wiederum mucken weder Club-Ikone Marco Reus noch Alphatier Mats Hummels auf, wenn sie sich auf der Bank wiederfinden. Auch sie sehen eben, dass in dieser Saison tatsächlich etwas Großes möglich ist. Wahrscheinlich sogar nur noch in dieser Saison. Denn machen wir uns nichts vor: Die Borussia wird nicht alle Stars dieser Mannschaft halten können, ihr Herz und Hirn Jude Bellingham ist wahrscheinlich schon in diesem Sommer weg.

Es geht also darum, diese historische Chance jetzt zu nutzen. Denn ziemlich sicher wird sich die Titel-Tür danach erst einmal wieder schließen.