Zwar ist nur der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein gelernter Schauspieler, aber die Rollen der Akteure im großen Krieg mitten in Europa sind klar verteilt: Russlands Diktator Wladimir Putin lebt den Kriegsverbrecher. Selenskyi ist vom Komiker zum Helden geworden. Großbritanniens Premier Boris Johnson liefert der Ukraine immer mehr Waffen, weil der Churchill-Biograf gelernt hat, dass man Putin wie einst Adolf Hitler die Stirn bieten muss. Und welchen Part hat Olaf Scholz übernommen? Der Kanzler ist als großer Charakterdarsteller bisher fehlbesetzt, weil er nur Mittelmaß verströmt. Scholz agiert wie der Amtsleiter einer bürokratischen Behörde, verweist stets auf die Sachzwänge, die es ihm leider verwehren, schnell und umfassend zu helfen. Schärfere Sanktionen gegen Russland? Vielleicht. Erdgasembargo? Geht nicht. Mehr Waffen? Schwierig. Reise nach Kiew? Schweigen.

Mit dieser Hinhaltestrategie stößt Scholz die Verbündeten, aber auch die Politiker in der Ukraine vor den Kopf: Deren verzweifelte Hilfsappelle an Deutschland werden immer lauter, der flehentliche Ton wechselt in Wut. Aber auch die Binnenwirkung, die der Kanzler erzielt, ist fatal: Während Putin die Ukraine in eine Hölle auf Erden verwandelt, schürt Scholz die Illusion, dass Deutschland ohne große Opfer aus dieser Krise herauskommen kann. Während in der Ukraine die Menschen von einer Killerarmee umgebracht werden, geht es bei uns fast immer nur ums Geld.

Putin hat schon in Tschetschenien und Syrien bewiesen, wie brutal er ist. Das war leider vielen von uns egal. Aber die Ukraine liegt vor unserer Haustür. Wir können auch in einer warmen Stube nicht in Frieden leben, wenn dort die Freiheit zerbombt wird. Außerdem führt Putin nicht nur gegen unsere Nachbarn Krieg. Er hat auch einen ideologischen Feldzug gegen ganz Europa in Gang gesetzt. Das kann sich zu einem Flächenbrand entwickeln. Auch deshalb braucht die Ukraine jetzt: Waffen, Waffen, Waffen, um Putin zu stoppen.