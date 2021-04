Mehr Mut zum Risiko

Dass Geld da ist, zeigt das Corona-Jahr 2020. Mehr als drei Milliarden Euro und damit so viel wie nie zuvor wurde frisch in deutsche Biotech-Unternehmen gepumpt. Allerdings: Mehr als die Hälfte entfiel allein auf die Impfstoff-Hersteller Biontech und Curevac. Mit Evotec und Morphosys zusammen waren es vier Firmen, die insgesamt drei Viertel der Mittel auf sich vereinen konnten. Also blieben nur etwa 800 Millionen Euro für die restlichen 696 Biotech-Firmen in Deutschland. Rein rechnerisch sind das rund 1,1 Millionen Euro pro Unternehmen. Dabei waren auch die im Schnitt im vergangenen Jahr höchst erfolgreich.

Angesichts der enormen Entwicklungskosten und des hohen Aufwandes für klinische Studien, die Therapeutika auch für den Kampf gegen Covid-19-Erkrankungen durchlaufen müssen, ist das ein mehr als überschaubarer Betrag – obwohl deutsche Forscherinnen und Forscher sowie Gründerinnen und Gründer von Biotech-Start-ups offensichtlich international spitze sind.

Mehr Förderung von öffentlicher Seite ist deshalb notwendig. Aber auch mehr Risiko-Bereitschaft von privaten Investoren, ebenso wie von Banken oder Sparkassen. Der Branchen-Verband Bio liegt richtig: Ein paar Milliardäre wie Dietmar Hopp oder die Strüngmann-Brüder reichen nicht aus, um die Branche insgesamt weiter nach vorne zu bringen. Es bedarf mehr Risiko-Fonds, in die auch Privatanleger zumindest einen Teil ihres Geldes investieren können. Die Fonds wiederum streuen das Geld über mehrere Biotech-Firmen. Das mindert das Risiko. Denn klar ist: Nicht alle Firmen werden Erfolg haben.