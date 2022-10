Was haben BASF-Chef Martin Brudermüller und Kanzler Olaf Scholz gemeinsam? Beide haben die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas zu lange als kein großes Problem betrachtet und – Stichwort Nord Stream 2 – ihren eigenen Anteil daran, dass die Abhängigkeit sogar größer wurde. Spätestens am 24. Februar 2022 mussten sie erkennen, dass Blindheit nicht nur ein Unternehmen oder eine Bundesregierung, sondern die ganze Deutschland AG ins Verderben stürzen kann.

Das versuchen Brudermüller und Scholz auf ihren jeweiligen Geschäftsgebieten mit unterschiedlichen Methoden abzuwehren. Der BASF-Chef hat ein drastisches Sparprogramm für den Ludwigshafener Chemiekonzern verabschiedet, um einen Teil der horrenden Kosten ausgleichen zu können, die dem Unternehmen durch die mitverschuldete Energiekrise entstanden sind. Der Kanzler wiederum spannt einen Rettungsschirm in der Größenordnung von 200 Milliarden Euro über das ganze Land. Damit soll verhindert werden, dass wir im Winter alle frieren müssen und die Lichter in den Unternehmen ausgehen.

Unabhängig davon stellt sich aber die Frage: Sind Brudermüller und Scholz aus dem Schaden klug geworden, wie es ein altes Sprichwort fast schon wie selbstverständlich annimmt? Zweifel an ihrer Lernfähigkeit sind angebracht, wie zwei Bemerkungen nahelegen. Scholz zum Beispiel hat erst kürzlich behauptet, er sei sich „immer sicher“ gewesen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Gas-Lieferungen „als Waffe nutzt“. Das klingt nicht nur arrogant, der Kanzler stellt sich damit unfreiwillig selbst ein Armutszeugnis aus. Wenn er wirklich so schlau war, warum hat Scholz dann Nord Stream 2 bis wenige Tage vor Kriegsausbruch als ein „rein privatwirtschaftliches Projekt“ verteidigt, an dem – und da schließt sich der Kreis – die BASF viel Geld verdient hätte. Aber auch Brudermüllers Analyse klingt mit Blick auf die Zukunft beschönigend. Bei der Vorlage der Quartalszahlen des Unternehmens beklagte er sich über das „China-Bashing“, obwohl viele Politiker und auch andere Unternehmen aus der gescheiterten Russland-Politik die richtigen Schlüsse ziehen und die Gefahren einer zu großen Abhängigkeit von China sehen. Brudermüller dagegen will das Engagement der BASF im Reich der Mitte noch ausbauen.

Damit liegt er auf einer Linie mit Scholz. Der Kanzler fliegt demnächst nach Peking – Brudermüller ist natürlich mit an Bord. Andere Konzernlenker wie zum Beispiel Mercedes-Chef Ola Källenius haben abgewinkt. Eine Reise zum gegenwärtigen Zeitpunkt sendet in der Tat völlig falsche Signale. Politik und Wirtschaft dürfen nicht so tun, als hätte es den jüngsten Parteitag der Kommunisten in Peking nie gegeben. Dort haben Maos Erben ihren Machthaber Xi Jingping praktisch zum ewigen Diktator ausgerufen. Und dieser hat in seiner Rede der ganzen Welt klargemacht, dass China seine Ansprüche auf Taiwan notfalls auch mit Gewalt durchsetzen wird.

Die USA würden dem nicht tatenlos zusehen. Die Konsequenz wäre zumindest ein brutaler Handelskrieg, der sich auf Europa schlimmer als Corona und der Ukraine-Krieg auswirken würde. Putin hat bewiesen, wie urplötzlich ein offener Krieg ausbrechen kann. Dass Scholz vor der Reise auch noch den Cosco-Deal mit dem chinesischen Staatsunternehmen eingetütet hat, hat selbst viele Ampel-Politiker fassungslos gemacht. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der die gescheiterte Russland-Politik der früheren Regierungen ausbaden muss, hätte die Beteiligung am Hamburger Hafen am liebsten ganz verhindert. Sein Ministerium arbeitet an einer Strategie, wie sich Deutschland in Zukunft unabhängiger von China machen kann. Habeck hat aus der Krise gelernt.