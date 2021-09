Die Panne mit dem Maschinenöl-Regen kam für das Ludwigshafener Chemieunternehmen nicht eben zu einer günstigen Zeit. Ausgerechnet in diesen Tagen, in denen an die große Katastrophe vor 100 Jahren erinnert wird, muss die BASF vielfältiges Krisenmanagement betreiben. Maschinenöl-Niederschlag, ein paar Wochen davor der Ausstoß von großen Mengen gelblicher Stickoxide, die stundenlang deutlich

...