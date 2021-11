Das Virus ist noch unter uns – mahnte der wohl künftige Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Woche. Das ist so richtig, wie es gefährlich ist. Aber gut, darüber wurde ja nicht nur im Bundestag ausgiebig diskutiert, Corona dominiert auch unsere Alltagsgespräche wieder. So wie es Christian Drosten im Sommer bereits vorhergesagt hatte. Doch das wollten wir nicht hören, und noch weniger hören wollen wir, dass selbst bei irgendwann erfolgreicher Eindämmung des Virus die Coronakrise nicht zu Ende ist. Denn dann wird für viele der Leidensweg erst beginnen. Schnupfen und Husten als Symptome einer akuten Infektion werden da noch die harmlosen Vorboten einer langwierigen Erkrankung sein, die viele für Monate aus der Bahn werfen wird.

Längst ist bekannt, dass Corona Langzeitschäden zur Folge haben kann, dass aus Covid-19 Long Covid werden kann. Jeder zehnte Infizierte ist betroffen, es sind vor allem Menschen im mittleren Alter ohne Vorerkrankungen, die plötzlich schwerwiegende Symptome, Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Atemnot entwickeln. Die Einschränkungen sind so massiv, dass Alltag und Job kaum noch bewältigt werden können.

Es fühle sich an, als sei einem das Leben weggenommen worden, formuliert es eine Patientin. Der Weg zurück in die Normalität ist steinig und lang, wenn die Betroffenen überhaupt eine Diagnose erhalten. Nur jeder Dritte geht zum Arzt, wie eine Befragung der Innungskrankenkasse Südwest festgestellt hat. Weil die Beschwerden diffus sind und weil die Ärzte oft selbst nicht weiterwissen.

Die Pandemie mag uns wie eine Ewigkeit vorkommen. Dabei stehen wir bei der Erforschung des Virus und der verheerenden Schäden, die es anrichten kann, noch ganz am Anfang. Wie Karl Lauterbach, der andere Rufer in der Wüste, schon vor Monaten warnte: Der akuten Infektionswelle wird eine Welle chronischer Erkrankungen folgen – mit langfristigen Kosten für das Gesundheitssystem.

