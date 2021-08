Logischer Schritt

Baden-Württemberg prescht vor – nur eine Woche zwar, aber immerhin. Nach dem Plan von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sollen die Menschen im Südwesten so schnell wie möglich alle Freiheiten zurückbekommen. Schon am kommenden Montag – am 16. August also – soll die Inzidenz ordnungspolitisch keine Rolle mehr spielen, stattdessen gelten grundsätzlich die 3G-Regeln. Für die Teilnahme am öffentlichen Leben müssen die Menschen ab einem bestimmten Alter geimpft, genesen oder getestet sein. Bei Veranstaltungen in Innenräumen werden wohl teilweise sogar die noch aussagekräftigeren PCR-Tests vorgeschrieben – auf eigene Kosten.

Damit löst die Politik ein Versprechen ein, das mit der Impfung immer mitschwang. Wer sich impfen lässt, profitiert nicht nur vom Schutz gegen eine schwere Corona-Erkrankung, er muss irgendwann auch mit weniger Einschränkungen leben als bislang. Wer es seinlässt, hat Nachteile zu fürchten oder muss sich mit Tests rechtfertigen. Eine indirekte Impfpflicht? Eher nicht. Sondern der logische nächste Schritt mit dem Fortschritt der Impfkampagne. Denn diejenigen, die sich selbst vor einer schweren Erkrankung und die Gesellschaft vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus schützen, sind längst keine Minderheit mehr.

Gezwungen zur Impfung wird niemand, die Konsequenzen muss er aber spätestens von Oktober an auch finanziell selbst tragen. Und diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie zu jung sind, nicht von der Impfung profitieren können, werden auch weiterhin vom Staat mit kostenlosen Tests versorgt. Das macht das Leben für den Großteil der Bevölkerung einfacher und ist ein Hoffnungsschimmer für die Bereiche, die zuletzt noch besonders unter der Pandemie gelitten haben. Die Kulturbetriebe, aber auch Restaurants können erst einmal aufatmen und aufmachen. Der bange Blick auf die Inzidenz und das dazugehörige Rätseln über die Regeln in der jeweiligen Stufe soll der Vergangenheit angehören. Mit 3G kann geöffnet werden, so die deutliche Botschaft.

Doch wichtige Antworten bleibt die Politik dennoch schuldig. Wie soll die aktuelle Lage in der Pandemie künftig beurteilt werden? Auch wenn die Inzidenz als Grundlage für Einschnitte ins öffentliche Leben ausgedient hat: Einen kompletten Abschied von der Kennzahl kann und wird es nicht geben. Denn solange es keine Reihentestungen gibt, die die Lage in der Gesellschaft widerspiegeln, ist sie der einzige Indikator, der zumindest halbwegs aktuell darstellt, was gerade im Land passiert. Die Hospitalisierungsrate oder die Auslastung der Intensivkapazitäten beispielsweise, die nun immer häufiger ins Spiel gebracht werden, sind zwar sehr wichtige, aber nachlaufende Indikatoren. Oder anders ausgedrückt: Wenn die Betten auf den Intensivstationen voll sind, ist es schon zu spät.

Die Bewertung der Inzidenz muss deshalb zusammen mit dem Impffortschritt und anderen Parametern neu gefasst werden. Doch um diese komplizierte Formel hat sich die Politik – vermutlich auch mit Blick auf die Bundestagswahl Ende September – erst einmal herumgedrückt. Denn damit einher geht auch die Frage, ob und ab wann eventuell doch noch einmal härtere Einschnitte oder Kontaktbeschränkungen drohen für diejenigen, die eben keine Wahl haben, weil sie sich überhaupt nicht impfen lassen können – wie zum Beispiel Kinder unter zwölf Jahren.