Klar, auf den ersten Blick mag der Zeitpunkt völlig irre wirken. Die Corona-Zahlen gehen mit Omikron durch die Decke, wer nicht als Einsiedler lebt, kennt höchstwahrscheinlich Menschen, die sich in diesen Tagen infiziert haben – und ausgerechnet da treten in einigen Bereichen Lockerungen in Kraft.

Doch so widersprüchlich das aussehen mag, richtig ist es. In Baden-Württemberg gelten

...