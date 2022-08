Leverkusen aus dem Lot

Zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim lud Bayer Leverkusen die Anwohner rund ums Stadion ein. Vier Freikarten gab es für jeden Haushalt, um auch in Zukunft in guter Nachbarschaft miteinander auszukommen. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane kann in diesen Tagen jede Unterstützung bitter gebrauchen – Bayer hat den schlechtesten Saisonstart seit Erfindung des Aspirins zu verkraften.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das deprimierende 0:3 gegen Hoffenheim war die vierte Niederlage im vierten Pflichtspiel. Eine hoch gehandelte Mannschaft, der man die Rolle des Bayern-Herausforderers zugetraut hat, steht auf dem letzten Platz der Liga und ist im DFB-Pokal an Drittligist Elversberg gescheitert. Wir reden hier übrigens vom besten Team der vergangenen Rückrunde neben den nun ebenfalls schwächelnden Leipzigern. Wie konnte das nur passieren?

Leverkusen, das durch die Verlängerung mit dem begehrten Torjäger Patrik Schick eigentlich das Signal senden wollte, bereit für ganz oben zu sein, wirkt verunsichert, konfus, körperlich nicht auf der Höhe. Das Hoffenheim-Spiel bestätigte einen Verdacht: Hier ist eine Mannschaft komplett aus dem Lot geraten.

Mehr zum Thema 2. Spieltag Leverkusens Coach im «Wechselbad der Gefühle» Mehr erfahren 3. Spieltag Bayer-Absturz aus dem Nichts: «Keiner hat damit gerechnet» Mehr erfahren 3. Bundesliga-Spieltag Erste BVB-Pleite trotz 2:0-Führung - Leverkusen in der Krise Mehr erfahren

Für Seoane könnte es deshalb sehr bald sehr eng werden. Dem Schweizer Trainer, ein Verfechter des schönen Offensivspiels, hat Bayer eine Mannschaft zur Verfügung gestellt, die an guten Tagen begeistern und einen Gegner mit fußballerischen Mitteln auseinandernehmen kann – in der vergangenen Ligasaison schoss die Werkself 80 Tore. Weniger ausgeprägt sind im hochklassigen Bayer-Kader jedoch die Fähigkeiten, die man in einer schweren Krise wie der aktuellen benötigt. Filigrane Kicker wie Kerem Demirbay, Nadiem Amiri oder Moussa Diaby können vieles, aber keinen Abstiegskampf.

Am Samstag feierten 50 Gästefans mit „Ohne-Hoffe-wär’-hier-gar-nichts-los“-Gesängen den Auswärtssieg. Die mit Freitickets bedachten Nachbarn der Bay-Arena hatten sich da schon auf den kurzen Heimweg gemacht.