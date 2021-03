  Letzte Chance für RB Leipzig

Als Julian Nagelsmann vor knapp zwei Jahren die TSG Hoffenheim in Richtung Leipzig verließ, war die Zielvorgabe klar. Der Trainerüberflieger sollte die Sachsen nicht nur zum ernsthaften Herausforderer des FC Bayern machen, sondern dem Dauer-Meister möglichst schnell den Titel abjagen. Doch obwohl Nagelsmann den Brauseclub in der Champions League bis ins Halbfinale führte und dadurch in den europäischen Fußballlehrer-Adel aufstieg, reichte es bisher nicht, um aus dem Schatten des noch immer übermächtigen FCB zu treten.

Nagelsmann hat Leipzig zwar besser gemacht, doch immer wenn seine Mannschaft die Chance hatte, Münchner Schwächephasen auszunutzen, wackelten den RB-Kickern gewaltig die Knie. Die Folge waren eigene Patzer, die das angestrebte Überholmanöver verhinderten. Wer den 33-Jährigen kennt, weiß, wie sehr ihn diese Schwäche ärgert und gleichzeitig antreibt.

In der Rückrunden-Tabelle liegen beide Teams mit 22 Punkten gleichauf. Und nach der Länderspielpause bietet sich Nagelsmann bei vier Zählern Rückstand beim Gipfeltreffen in der eigenen Arena die nächste und vielleicht letzte Chance, um den Titelkampf in dieser Runde doch noch einmal spannend zu machen.

RB will diese Gelegenheit unbedingt nutzen, doch die Herangehensweise hat sich verändert. Der in der Vergangenheit verbal so angriffslustige Nagelsmann will zumindest öffentlich nicht mehr vom Titel reden. Der Arbeitssieg bei Abstiegskandidat Bielefeld verleiht auch keine Flügel. Es wird spannend, wie der Hochbegabte diese Situation meistert.

Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2023. Doch je länger Nagelsmann bei RB ohne Titel bleibt, desto größer wird die Chance, dass der Coach den Lockrufen der europäischen Topclubs erliegt – vor allem dann, wenn der Spieler-Bessermacher erkennen muss, dass er trotz der Mateschitz-Millionen mit Leipzig an Grenzen stößt.