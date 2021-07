Lehrstunde

Nach all dem, was wir in den vergangenen anderthalb Jahren über das Coronavirus gelernt haben, kann man eigentlich nur entsetzt den Kopf schütteln: Wie kann Großbritannien bei extrem hohen Ansteckungszahlen an diesem Montag fast alle Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurücknehmen? Da fällt einem erst einmal nur dieses Wort ein: unverantwortlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch mit den großen Fortschritten bei der Impfkampagne stellt sich die Frage der Verantwortlichkeit neu. Auch in Deutschland. Wie sehr muss der Staat den Alltag seiner Bürgerinnen und Bürger noch bis ins letzte Detail regeln, um sie vor Infektionen zu schützen? Mit der inzwischen sehr guten Verfügbarkeit der Impfstoffe haben die Menschen das jetzt wieder selbst in der Hand. Die Vakzine mögen zwar nicht immer vor einer Ansteckung schützen, recht sicher aber vor schweren Verläufen. Und das ist wichtig.

Die Maßnahmen des Staats werden sich zunehmend darauf beschränken, das Gesundheitssystem mit dem Infektionsgeschehen nicht zu überfordern. So werden wir uns auch in Deutschland in den kommenden Monaten an deutlich höhere Inzidenzwerte gewöhnen müssen.

Der riesige Corona-Feldversuch in Großbritannien mag zwar überaus fragwürdig erscheinen. Zumal noch immer unklar ist, ob dieser nicht unzählige Menschenleben kosten wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch die weitgehenden Lockerungen werden viele wichtige Erkenntnisse für den weiteren Kampf gegen die Pandemie liefern: Wie verantwortungsvoll gehen die Menschen mit ihrer wiedererlangten Freiheit um? Stellt sich eine Herdenimmunität ein? Wie viele Menschen landen trotz Impfung auf der Intensivstation? Sind Risikogruppen weiter besonders zu schützen? Bei all diesen Fragen können wir von den Briten lernen.