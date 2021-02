  Lebenswichtig

Die Kultur ist in höchster Gefahr. Seit zwölf Wochen haben alle Bühnen, Theater, Clubs, Museen und Galerien geschlossen. Wann sich das ändern wird, ist ungewiss. Zweifel sind anzumelden, ob Kultur für die Politik von Relevanz ist.

Für diese Redaktion ist sie es aber unbedingt. Und daher werden wir an dieser Stelle in den nächsten Wochen Beiträge von Redaktionsmitgliedern veröffentlichen, in denen sie schildern, warum Kultur für sie von Bedeutung ist.

Mich hat Kultur erst als Person geformt. Es begann, als ich die Musik von Jimi Hendrix hörte. Sie eröffnete, wie auch die Beatles oder die frühen Pink Floyd wunderbare Räume der Imagination. Prägend war, mit 13, Eric Burdons dunkler Monolog „Tobacco Road“ mit der Band War, in dem er seinen Tod beschrieb. Für mich, der seinen Vater mit fünf Jahren verloren hatte, danach fast selbst gestorben wäre und dessen Mutter damals, nach einer OP in Lebensgefahr schwebte, war das eine ungemein wichtige Platte. Sie war regelrecht ein Lebensmittel. Denn Burdon feierte auch vehement die Freuden des Daseins. So wie das viele Rockbands taten, die für mich wichtig waren.

Durch den Jazz entdeckte ich dann die Freiheit der Individualität: ganz man selbst zu sein, auch gegen Widerstände. Die großen Solisten, die man beim ersten Ton erkannte, waren Leitbilder. Diese Musik sensibilisierte auch für klangliche Subtilitäten, deren Geheimnisse (und damit auch die des Lebens) schreibend zu ergründen schließlich mein Beruf wurde. Und wie ganz unterschiedliche Charaktere in dieser Musik geradezu wundersam aufeinander eingehen können – das erschien mir wie die Verheißung einer besseren Welt. Das erwies sich aber leider rasch als Trugbild.

Der Jazz deckte für mich auch tiefschürfend die Facetten des Menschseins auf. Was andere durch Shakespeare oder Goethe erfahren haben mögen, das taten für mich John Coltrane, Miles Davis & Co. – sie sprachen von seelischen Zuständen und Abgründen: Schmerz, Wut, Lust, Ekstase, Hoffnung, Spiritualität.

Auf andere Art taten das Filme. Wichtig war europäisches Kino: Polanski, Malle, Bergman, Fassbinder, Antonioni. Dessen „Blow Up“ zeigte mir, dass ein Film auch philosophische Themen erörtern kann: Wirklichkeit und Inszenierung. Wichtig für Journalisten.

Sprache als mein Ausdrucksmedium entdeckte ich durch die Lyrik des Expressionismus. Georg Trakl war ein frühes Faszinosum: rätselhaft, deswegen interessant. Seine hermetischen Bilder brachten Dinge zusammen, die im „richtigen“ Leben nicht zusammenkamen. Da waren sie wieder: Räume der Imagination. Und natürlich begeisterte mich seine Musikalität. Die entdeckte ich auch in der Kunst: Kandinsky, Chagall und Klee waren Idole, deren Bilder mich auch durch ihren Rhythmus begeisterten. Aktuell wecken Grzymala und Esswein mein Interesse an den existenziellen Formen der Natur.

In all den Jahren immer wichtig geblieben ist für mich Georg Büchners Ansicht, Kunst müsse nicht nach Schönheit oder Hässlichkeit beurteilt werden, sondern „Möglichkeiten des Daseins“ eröffnen – also Alternativen zur Realität. Ohne diese Möglichkeit der Kunst, das Bekannte zu verlassen, andere Dimensionen durch die Kraft der Imagination zu entdecken, wäre mein Leben für mich todlangweilig – nicht lebenswert.