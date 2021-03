  Lange Mängelliste

Wenn diese nächste vermurkste Bewerbung eines untermauert hat – dann, dass Deutschland Olympia nicht kann. Unverständlich ist, dass weder der Deutsche Olympische Sportbund (früher NOK) und die Verantwortlichen vor Ort nichts aus der Vergangenheit gelernt haben. Dabei ist die Mängelliste lang: Erinnert sei an die Berlin-Kampagne für 2000. Mehr als umgerechnet 25 Millionen Euro Steuergeld wurde in den Sand gesetzt und die Reputation gleich mit in den Dreck gezogen. Schließlich wurde ernsthaft darüber nachgedacht, Listen mit sexuellen Präferenzen der Entscheider zu erstellen, um die Chancen zu verbessern. 2003 hatte Leipzig im internationalen Wettbewerb nicht den Hauch einer Chance für 2012. Hamburg zog hier national den Kürzeren. 2017 fürchteten die Bürger der Hansestadt dann die horrenden Kosten, genau wie später in München – egal ob für Winter- oder Sommerspiele.

Doch während beim IOC ein Kurswechsel vorgenommen wurde – mehr Transparenz, mehr Nachhaltigkeit – scheint bei den Verantwortlichen vor Ort noch immer kein Umdenken stattgefunden zu haben.

Statt dass DOSB und die Rhein-Ruhr-Macher eng zusammenarbeiten, greifen sie sich nach der grandios gescheiterten Bewerbung gegenseitig an. Handwerkliche Fehler wurden jedoch auf beiden Seiten gemacht. Es war doch kein Geheimnis, dass sich das IOC auf den ambitioniertesten Kandidaten konzentriert. Rhein-Ruhr hatte es eher gemächlich angehen lassen. Erst im September sollte eine Bürgerbefragung anlaufen, um eine verständliche Hauptforderung des IOC zu erfüllen – den Rückhalt der Bevölkerung für ein solches Projekt. Wer jetzt vorschlägt, es in vier Jahren einfach wieder zu probieren, hat die denkbar schlechteste Idee – selbst wenn das IOC sie begrüßt – Olympia 2036. Es gibt Diskussionen, die kann man sich gleich ersparen. Das hat etwas mit Verantwortung, Selbsteinschätzung und Fingerspitzengefühl zu tun.