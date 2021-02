  Kurswechsel ist überfällig

Das ist ein deutliches, ein starkes Signal: Fünf einflussreiche Interessengruppen und Verbände aus Mannheim und der Region senden einen unmissverständlichen Appell an die Politik. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt untermauern sie den Ernst der Lage und die Brisanz für einen schnellen Kurswechsel.

Der ist überfällig. Denn nach vier Monaten Lockdown für das Gastgewerbe und zweieinhalb für große Bereiche des Einzelhandels sind die Infektionszahlen zwar deutlich gesunken. Doch weil die Zielmarke, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35, wegen seit Tagen leicht steigender Zahlen außer Reichweite gerät, muss der Lockdown als gescheitert erklärt werden. Will man angesichts schleppend anlaufender Impfungen nicht bis Jahresmitte in der Lage verweilen, muss die Politik endlich davon abrücken, allein die Sieben-Tage-Inzidenz als Größe für die Einschätzung der Infektionslage heranzuziehen.

Virus bestimmt den Alltag

Der Strategiewechsel ist aus einem weiteren Grund erforderlich: Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, durch die Impfungen den Status vor dem Ausbruch der Pandemie wiederzuerlangen. Eine nicht geringe Zahl von Menschen lehnt eine Impfung ab, weitere Mutanten werden hinzukommen. Das Virus wird also ein ständiger Begleiter bleiben. Darauf müssen wir uns einstellen.

Daher muss das von der regionalen Wirtschaft vorgelegte Konzept als Diskussionsgrundlage dienen. Dort, wo das Ansteckungsrisiko gering ist, muss umgehend wieder geöffnet werden. Der Druck auf die Politik steigt. Mit der mitunter hilflos erscheinenden Strategie der vergangenen Wochen setzt sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Nur ein Beispiel ist die Korrektur des Richtwerts bei der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 auf 35. Auch aus juristischer Sicht ist der Dauerzustand der Grundrechtseinschränkungen mindestens problematisch.

Dass die regionalen Wirtschaftsvertreter mit ihren vernünftigen Vorschlägen in der Landes- und Bundespolitik Gehör finden, ist trotzdem unwahrscheinlich. Zu häufig sind bereits weitere Interessengruppen mit ähnlich konstruktiven Vorschlägen abgeblitzt. Und so zahlen die Mitglieder der Verbände – Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers und Dienstleister – sowie ihre Angestellten weiterhin die Zeche für die Bräsigkeit der Politik in Berlin, die seit Monaten kein anderes Konzept hat, als allein mit einem Lockdown die Situation im Land unter Kontrolle zu bekommen.