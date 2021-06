Man kennt das ja: Mit Hochglanz-Filmchen und von PR-Agenturen fein geschliffenen Botschaften inszenieren sich Sportverbände recht gerne als Vorreiter der Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Sie sprechen sich für die Einhaltung der Menschenrechte aus, verurteilen Rassismus, Homophobie und Diskriminierung – um dann in der Aussicht auf einen maximalen Gewinn das nächste Großereignis nach China oder Russland zu vergeben. Der europäische Fußball-Verband UEFA, der Weltverband FIFA und das Internationale Olympische Komitee unterscheiden sich da in ihrer Skrupel- und Gewissenlosigkeit seit einer Ewigkeit nicht, wobei die ohnehin schon seltsame Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr mit der Entscheidung für manch einen umstrittenen Standort als besonders große Scheinheiligkeit, als Krönung der Doppelmoral durchgeht.

Gespielt wird in Baku (Aserbaidschan), Budapest (Ungarn) und St. Petersburg (Russland), wobei ja gerade bei einem paneuropäischen Turnier nun wirklich ausreichend Stadien in Ländern zur Verfügung stehen sollten, in denen keine Feinde der Demokratie das Sagen haben. Stattdessen werden drei Männer zu Gesichtern dieser EM, die man ganz gewiss nicht mit dem verbindet, was die UEFA in ihren Slogans immer predigt und postuliert. Der rechtsnationale Viktor Orbán hat in Ungarn ein Gesetz gegen „Werbung“ zur Homosexualität erlassen, Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew wurde 2012 vom „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ zum „korruptesten Mann des Jahres“ gekürt. Und zum russischen Autokraten Wladimir Putin muss man einfach nichts mehr sagen, weil sein Wirken ohnehin jeden sprach- und fassungslos zurücklässt.

Chance vertan

Der UEFA sind die verstörenden, menschenfeindlichen und demokratieverachtenden Ansichten dieser zwielichtigen Figuren aber schlichtweg egal, weil es ihr nicht um Werte, sondern eben dann doch nur um Währung geht. Das staatlich kontrollierte aserbaidschanische Energieunternehmen Socar war bis vor wenigen Wochen Sponsor der UEFA. Die jahrelangen Verflechtungen des russischen Staatskonzerns Gazprom zum Verband samt großzügiger Sponsorenverträge sind ohnehin bekannt. Und Orbán investiert laut der österreichischen Zeitung „Kurier“ mehr Geld in den Fußball als in Bildung. Dabei liegt dem europäischen Verband doch gerade auch das Kindeswohl am Herzen. Behauptet er zumindest. Weil es sich gut macht. Dann aber doch nicht so gemeint ist.

Denn bei aufkommender Goldgräberstimmung interessieren die Fußball-Funktionäre ganz plötzlich keine Grundrechte mehr. Die Gier ersetzt den Verstand, weshalb man sich fragt, wieso der Verband nicht einfach noch einen weißrussischen Sponsor an Bord geholt und Minsk zum Spielort gemacht hat, damit sich auch Alexander Lukaschenko, genannt: der letzte Diktator Europas, auf großer Bühne inszenieren kann.

Diese fatale Vollendung der Unsinnigkeit hätte fraglos zu dieser Europameisterschaft gepasst, bei der die UEFA mit der Wahl ihrer Spielorte leider eine historische Chance ausließ. Das Signal an Russland und Ungarn hätte lauten müssen: Ihr spielt zwar mit, aber zu unseren Regeln – und deshalb nicht in eurer Heimat.