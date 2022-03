Krimi im Keller

Wer als Beobachter eine gewisse Vorliebe für den packenden Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga entwickelt hat, der muss nicht gleich ein extrem gemeiner Sadist mit schwer akzeptablen Neigungen sein. Denn die immense Freude an diesem nervenaufreibenden Krimi mit seinen bisweilen fragwürdigen Wirrungen, irren Wendungen, unerwarteten Wiederauferstehungen und sogar spektakulären Wundern hat eher weniger mit dem Drang, der Gier oder der Lust zu tun, Menschen leiden oder sich quälen zu sehen, sondern vielmehr mit der ungeheuerlichen Freude am Unberechen- und Unvorhersehbaren; ja sogar ganz banal mit dem außerordentlichen Spaß an der Spannung und am Nervenkitzel, den es am anderen Ende der Tabelle nun einfach seit knapp zehn Jahren nicht mehr gibt.

Man hat sich mittlerweile damit abgefunden, dass der FC Bayern immer an der Spitze steht. Eine Tatsache, die den Rivalen und nicht den Münchnern vorzuwerfen, gleichwohl aber ein Problem für den deutschen Fußball ist und nicht nur automatisch den Abstiegskampf aufwertet, sondern ihn sogar zum Markenkern der Bundesliga macht. Oder anders ausgedrückt: Das Ringen um den Ligaverbleib ist seit dem Beginn der Bayern-Dominanz das neue Meisterschaftsrennen, der verbliebene Hochgenuss, das einzige Glücksgefühl. Denn nur der Abstiegskampf schreibt immer wieder neue und überraschende, vielleicht sogar unvorstellbare Geschichten. Alles ist möglich. Und nichts kalkulierbar – außer vielleicht der Abstieg von Greuther Fürth. Doch der Rest ist offen.

Tabellarisch gesehen hat der VfB Stuttgart nach Fürth zwar immer noch die schlechtesten Karten, nach dem dramatischen 3:2-Sieg über Gladbach aber plötzlich das Momentum auf seiner Seite. Wer hätte das nach den Last-Minute-Nackenschlägen gegen Bochum und in Hoffenheim gedacht? Keiner.

Lust auf Leiden

Genau umgekehrt sieht es wiederum in Gladbach aus: Die Borussen stehen zwar bei ordentlichen 27 Punkten, haben aber nur eines ihrer vergangenen acht Pflichtspiele gewonnen. Es geht langsam abwärts, aber kontinuierlich. Und genau das macht die Situation so gefährlich. Weil die Sicherheit recht trügerisch sein kann. Mal abgesehen davon, dass sie am Niederrhein auf Abstiegskampf nicht eingestellt waren – was die Lage eher gefährlicher macht und ebenso für Hertha BSC gilt. Der Hauptstadt-Club ist in 2022 sieglos, präsentierte sich zuletzt viermal in Folge desolat. Niederlage beim Schlusslicht Fürth, chancenlos gegen Leipzig, Freiburg und Frankfurt.

Und dann wären da noch die Abstiegskampf-erprobten Augsburger und Bielefelder. Es wäre beim reinen Blick aufs Personal wahrscheinlich keine gigantische Überraschung, wenn diese beiden Clubs nach 34 Spieltagen auf den Rängen 16 und 17 einlaufen. Nur verlassen können sich darauf die großen Traditionsvereine aus Gladbach, Berlin und Stuttgart nicht. Man darf gespannt sein, wer aus diesem Trio genau das dauerhaft versteht – und auch die Lust mitbringt, zwangsläufig ein wenig leiden zu müssen.