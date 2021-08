Kostic und die Zwickmühle

Manchmal braut sich der perfekte Sturm eher unscheinbar zusammen, und wenn man dann auf einmal mittendrin steht, ist es schon zu spät. Eintracht Frankfurt muss das in diesen Tagen erleben. Den Saisonstart haben die Hessen, das kann man jetzt schon sagen, mal so richtig in den Sand gesetzt. Auf eine Pokal-Blamage bei Drittligist Waldhof Mannheim (0:2) folgten eine Abreibung bei Borussia Dortmund (2:5) und nur zwei Unentschieden gegen die vermeintlichen Liga-Leichtgewichte Augsburg (0:0) und Bielefeld (1:1).

Die Frage, wie die neue sportliche Leitung um Trainer Oliver Glasner und Vorstand Markus Krösche gedenkt, die Trendwende zu schaffen, böte allein schon genug Diskussionsstoff. Aber in dieser wenig heiteren Lage muss sich die Eintracht zusätzlich auch noch damit beschäftigen, dass einer der besten Spieler versucht, den Verein unter Anwendung schmutziger Methoden zu verlassen.

Linksaußen Filip Kostic, in den vergangenen Jahren mit seinen Vorlagen eine der wichtigsten Figuren beim Aufschwung des Clubs aus der Bankenmetropole, will sich zu Lazio Rom wegstreiken. Wobei wegstreiken eigentlich das falsche Wort ist. Ein Streik ist das legitime Instrument eines gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmers, für höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen seinen Job vorübergehend niederzulegen. Was Kostic macht, ist vielmehr eine aus egoistischen Motiven getriebene Arbeitsverweigerung.

Viele schlechte Vorbilder haben dem Serben vorgemacht, wie das geht: Den eigenen Verein zu erpressen, um möglichst schnell wechseln zu können – und dabei vielleicht sogar noch den eigenen Preis ein wenig zu drücken. Man frage zum Beispiel bei Borussia Dortmund nach, welche unschönen Erinnerungen es dort an Ousmane Dembélé oder Pierre-Emerick Aubameyang gibt.

Die Eintracht bringt die brisante Personalie in eine klassische Zwickmühle: Es ist unvorstellbar, dass Kostic nach seinem Trainingsboykott noch einmal in die Frankfurter Mannschaft reinintegriert werden kann – auch wenn Krösche öffentlich etwas anderes sagt. Den schnellen Mann von der linken Außenbahn für eine Ablöse unter seinem Marktwert ziehen zu lassen, wäre indes ebenfalls unverantwortlich. Wirtschaftlich, aber auch moralisch: Denn dann würde das rücksichtslose und egoistische Verhalten des Serben sogar belohnt. Andererseits: Wie viel Kostic noch wert wäre, wenn die Eintracht ihn einfach ein halbes Jahr oder die komplette Saison auf die Tribüne setzen würde – die härteste denkbare Reaktion –, kann sich auch jeder ausrechnen.

Zu gewinnen gibt es in der Causa Kostic für die Frankfurter nicht mehr viel. Am Ende werden die Hessen bei der Ablöse halbwegs unnachgiebig bleiben und ihren Schlüsselspieler verkaufen müssen. Der große Verlierer in der Angelegenheit ist aber Kostic: Er hat dem Verein, der ihn nach gescheiterten Versuchen beim VfB Stuttgart und Hamburger SV zum Durchbruch verholfen hat, hintergangen. Das Image des charakterlich fragwürdigen Raffzahns dürfte er in seiner Karriere nicht mehr los werden.