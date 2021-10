Kostenloser ÖPNV? Lieber Ticketsystem vereinfachen

Rund 13 Milliarden Euro nehmen die Verkehrsbetriebe bundesweit pro Jahr an Fahrgeld ein. Das ist jene Summe, die allein in Nordrhein-Westfalen für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe veranschlagt wird. Viel Geld, das für den Unterhalt und Ausbau des ÖPNV fehlen würde, wenn er gratis wäre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee ist verführerisch: Einfach in Busse und Bahnen einsteigen, ohne bezahlen zu müssen. Erfahrungen aus Pilotversuchen zeigen: Die Fahrgastzahlen explodieren, sie steigen bis zum Dreifachen an.

Volle Busse und Bahnen sind aber schon ohne Pandemie ein Problem. Würden die Verkehrsverbünde dann in mehr Fahrzeuge investieren, um größere Kapazitäten zu schaffen, würde noch mehr Steuergeld gebraucht. Und was hat der Kunde vom Gratis-Ticket, wenn er auf seinem Heim- oder Arbeitsweg drei Mal umsteigen muss oder ab 22 Uhr kein Bus mehr zu bekommen ist? Die Qualität des Angebots ist letztlich wichtiger als der Preis.

Die Erfahrungen zeigen auch: Einen kostenlosen ÖPNV nutzen vor allem Fußgänger und Radfahrer. Das sind aber schon jetzt die umweltfreundlichsten Verkehrsteilnehmer, weil sie weder Sprit verbrauchen noch Abgase absondern. Aus Klimaschutzsicht sollten sie besser weiter zu Fuß gehen oder radeln. Autofahrer hingegen sind eher schwer zum Umsteigen zu bewegen, wenn man allein mit kostenfreien Angeboten lockt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zudem: Wer soll in einer Stadt wie etwa Heidelberg zusteigen? In den meisten Zentren verstopfen Pendler die Straßen – um sie umzustimmen, müsste es mindestens kostenlose Parkmöglichkeiten am Stadtrand geben – oder gleich einen überregionalen (oder landesweiten) kostenlosen ÖPNV. Den will bislang niemand bezahlen.

Viele Abo-Karten und flexible Ticketmodelle sind neben einem einfachen und guten Fahrangebot sicher die bessere Idee, um mehr Menschen an den ÖPNV zu binden. Wer häufiger in fremden Städten unterwegs ist, muss sich immer noch oft umständlich in Zeitzonen- und Tarifwaben einarbeiten. Ein landesweit einheitliches Ticketsystem – per App oder auf dem Personalausweis hinterlegt – ist notwendig.

Statt des kostenlosen Tickets könnte man über „ÖPNV-Soli“-Beiträge nachdenken. Vorschläge von SPD und CSU gehen mit dem 365-Euro-Ticket in die Richtung. Den Verkehrsverbünden würde das wenigstens etwas Geld bringen. Kostenlos ist daher beim Nahverkehr keine Alternative: Bei Strom und Wärme fordert auch keiner, es geschenkt zu bekommen.