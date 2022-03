Konzept mit Zukunft

In Mannheim werden bald Kirchen und Gemeindehäuser geschlossen, bei den Katholiken wie von den Protestanten. Bei einigen dieser Gebäude steht es bereits fest, bei anderen zeichnet es sich ab. Da kommt einem die Nachricht zunächst komisch vor, dass nur für die Dauer einer Bundesgartenschau eine kleine Kirche neu gebaut wird, mit Türmchen und Kreuzgang. Aber es ist eine sehr gute Nachricht!

Dass die großen Konfessionen auf den Landes- und Bundesgartenschauen präsent sind, hat zwar Tradition und ist keine Besonderheit der Mannheimer Großveranstaltung 2023. Stets ergänzten die Glaubensgemeinschaften das Blütenmeer mit geistlichen Impulsen, kulturellen Veranstaltungen, boten Andachten, Gespräche und einfach eine Oase der Ruhe, der Besinnlichkeit inmitten des oft großen Trubels. Das wurde und wird bei allen Gartenschauen sehr gut angenommen. Dennoch stand hinter der Beteiligung der Kirchen an der Mannheimer Bundesgartenschau ein Fragezeichen.

Zunächst ist die gesellschaftliche Rolle der Kirchen schwächer geworden, die Kritik an ihnen lauter, heftiger – und das mit Recht. Das himmelschreiende Unrecht des sexuellen Missbrauchs, dann dessen Vertuschung, schließlich der Umgang mit vielen anderen Skandalen sowie die mittelalterlichen Führungsstrukturen mit Ausgrenzung etwa von Frauen sind zwar in erster Linie eine Last der Katholiken, aber auch die Evangelische Kirche ist ja nicht frei von Widersprüchen und Problemen. Hinzu kommt, dass sich beide Konfessionen aus finanziellen Gründen an vielen Stellen aus Vororten und von Aufgaben zurückziehen. Auch daher konnte man zunächst leider eher nicht erwarten, dass sie die Bundesgartenschau für einen tollen, großen Aufschlag nutzen.

Aber es ist anders gekommen – zum Glück. Die Kirchen tun wirklich das, was sie dringend tun müssen – statt Rückzug und Schließung von Gemeinden bauen sie, wenngleich auf Zeit, eine neue Kirche. Sie gehen raus zu den Menschen, auch und gerade in einer Zeit, in der sie in der Kritik stehen und in der sich immer mehr Gläubige von ihnen abwenden. Dazu präsentierten die Konfessionen nun ein kreatives Konzept, das sehr spannend und vielversprechend klingt. Es entspricht in vielen Punkten den Anforderungen der Nachhaltigkeit, wirkt aber keineswegs altbacken. Noch dazu wird es von drei Frauen präsentiert – was für diese jahrtausendealte Institution ja noch immer nicht selbstverständlich ist. Insofern macht Kirche auf der Buga Hoffnung, dass Kirche eine Zukunft hat.