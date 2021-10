Amazon ist auf kräftigem Expansionskurs. Auch und vor allem in dieser Region. Innerhalb von nur drei Jahren hat der Onlineversandhändler drei große Standorte eröffnet: Ein Logistikzentrum in Frankenthal, ein Verteilzentrum in Mannheim-Friedrichtsfeld, ein Sortierzentrum im südhessischen Gernsheim. Jetzt kommen binnen zwei Monaten zwei weitere Verteilzentren in Frankenthal und Viernheim dazu.

