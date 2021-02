  Konkrete Verpflichtung

Muss es für Kinderfreundlichkeit eine Auszeichnung geben? Sollte sich eine kinderfreundliche Haltung nicht von selbst verstehen – ebenso wie wohlwollendes Verhalten gegenüber körperlich beeinträchtigten oder alten Menschen? Natürlich. Und deshalb wäre ein Zertifikat, das eine solche Einstellung bezeichnet, wertlos, wäre es zum einen nicht mit konkreten Verpflichtungen verknüpft, zum anderen mit einer institutionellen Absicherung.

Eine Kommune, die das Siegel „Kinderfreundlich“ trägt, muss es sich im Grunde genommen erst noch verdienen. Künftig werden die Belange von Kindern und Jugendlichen in Lampertheim ebenso in die parlamentarischen Debatten einsickern wie bereits die der Klientel der Behinderten- oder Seniorenbeiräte. Die Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen sind damit nicht nur verbrieft, sondern geben Anleitungen zum politischen Handeln. Und das über die obligatorische Bereitstellung von Betreuungsplätzen hinaus. Mit der beabsichtigten Ausgliederung der Kinderbetreuung aus dem Sozialfachbereich in einen Eigenbetrieb soll auch eine pädagogische Aufwertung erreicht werden, die Kinderbetreuung als Brutstätte für frühkindliche Bildung begreift. Das wird nicht ohne sichtbare Folgen bleiben.

Das Engagement von Verwaltung und Politik unter dem Label „Kinderfreundliche Kommune“ verdankt sich der Einsicht, dass bereits im frühen Alter die Saat des Erfolgs für das Leben gelegt wird. Es schließt sich obendrein an eine Gesamtentwicklung an, die davon geprägt ist, sogenannte Randgruppen in die Mitte der Gesellschaft zu holen und ihnen eine Sprache zu geben. Ohne aktive Partizipation der betroffenen Bevölkerungsschichten blieben diese Bemühungen freilich Modellspiele. Viel wird deshalb darauf ankommen, wie konsequent die erweiterten Beteiligungsmöglichkeiten realisiert werden, um die gewünschte Resonanzwirkung zu erzielen.