Jürgen Klopp kennt dieses Phänomen. Der Trainer hat es zu seiner Zeit in Dortmund oft genug erlebt, dass er einen Leistungsträger an den FC Bayern verliert. Man denke da nur an Mats Hummels (damals noch Weltklasse), Robert Lewandowski (gefühlt seit Ewigkeiten Weltklasse) und Mario Götze (in ganz jungen Jahren und im WM-Finale Weltklasse). Nun ist es Sadio Mané (auch seit Jahren Weltklasse),

...