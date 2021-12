Kinder sind Leidtragende

US-amerikanische Psychologen kommen bei der Analyse von weltweit zur Verfügung stehenden Daten zu dem Ergebnis, dass die Menschen die Corona-Pandemie alles in allem gut verkraftet haben. Der Mensch verfüge über eine Art psychologisches Immunsystem, das ihn dazu befähige, das Beste auch noch aus einer schlimmen Situation zu machen. Das ist eine gute Nachricht. Wenngleich das natürlich Durchschnittswerte sind und es viele, viele gibt, die von der Pandemie in der einen oder anderen Weise schwer getroffen wurden. Weil sie selbst an Covid-19 oder Long Covid erkrankt sind, einen Angehörigen verloren haben, um ihre berufliche Zukunft bangen.

Zu wenig Solidarität

Auch Kinder gehören zu denjenigen, die leiden, doch sie geraten immer wieder, gesellschaftlich wie politisch, aus dem Blickfeld. So ist es zwar bislang gelungen, die Schulen offen zu halten, doch Baden-Württemberg stellt es nun den Eltern frei, in den Tagen vor dem Weihnachtsfest die Kinder zu Hause zu lassen. Kinder sind die Verfügungsmasse der Pandemie. Das Homeschooling vor Heiligabend dient ja nicht ihnen, sondern den Eltern, Großeltern und sonstigen älteren Angehörigen, um diese durch ein möglicherweise eingeschlepptes Virus nicht zu gefährden. Fünfjährige werden ja nicht deshalb geimpft, weil sie ansonsten schwer an Corona erkrankten, sondern weil wir jeden Geimpften brauchen, um aus dieser Pandemie zu kommen und Millionen Erwachsene auf ihre persönliche Freiheit pochen anstatt sich solidarisch zu verhalten (und dabei auch noch ihr eigenes Immunsystem überschätzen).

Beispiel für Erwachsene

Während manch einer und eine das Missfallen über den Mund-Nasen-Schutz durch das Tragen desselbigen unterhalb der Nase oder gar dem Kinn demonstriert, ist für Kinder und Jugendliche ganz offensichtlich, dass sie dieser sicher durch den Unterricht bringt. Während die Uneinsichtigen auf der Straße für „Gesundheit in eigener Verantwortung“ demonstrieren, gar behaupten, sie täten dies „im Namen des Volkes“, akzeptieren die Kinder und Jugendlichen die Beschränkungen, verzichten auf Klassenfahrten, Abibälle, Sport, Partys. Nicht, dass das alles lebensnotwendig wäre, aber es gehört dazu, zum Jungsein. Das Leben läuft nicht immer leicht und nicht immer so, wie man es sich vorstellt. Das haben die jungen Menschen längst verstanden. Die Erwachsenen sollten sich daran ein Beispiel nehmen.