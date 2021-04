Keller als DFB-Präsident untragbar

Als Fritz Keller der deutschen Punkrock-Band Die Toten Hosen im November 2019 den „Julius-Hirsch-Preis“ für ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verlieh, bezog der DFB-Präsident in seiner Laudatio klare Kante gegen Rechts. „Es passieren Dinge, die man sich vor zehn Jahren noch nicht vorstellen konnte. Wir reinen Demokraten müssen heute aufstehen. Wir müssen Zivilcourage zeigen und Rassismus sowie Antisemitismus im Keim ersticken“, forderte Keller damals. Er zeigte Haltung – und er wirkte dabei authentisch.

Umso fassungsloser macht einen Kellers Aussetzer gegenüber seinem Vizepräsidenten Rainer Koch. Auch wenn im zermürbenden Machtkampf an der DFB-Spitze die Emotionen hochkochen, gibt es Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Keller hat dies mit dem Freisler-Vergleich getan. Wer einen Kollegen mit dem verlängerten Arm Adolf Hitlers im Gerichtssaal gleichsetzt, kann kein Präsident eines gemeinnützigen Verbandes mit 7,2 Millionen Mitgliedern mehr bleiben. Eine Entgleisung dieser Dimension ist unentschuldbar: Keller ist als DFB-Chef untragbar geworden und sollte zurücktreten.

Die Nazirichter-Affäre wirft noch einmal ein entlarvendes Schlaglicht darauf, dass es in dieser personellen Konstellation an der zerstrittenen DFB-Spitze ohnehin nicht mehr weitergehen kann. Der impulsive Keller war über die gegen seinen Willen erfolgte fristlose Kündigung seines Büroleiters Samy Hamama so aufgebracht, dass er Koch in einer Sitzung des Präsidiums am Freitag mit dem Freisler-Zitat beleidigte. Dass Kellers Intimfeind, Generalsekretär Friedrich Curtius, die Angelegenheit bei der DFB-Ethikkommission zur Anzeige brachte, passt ins Bild eines Verbandes, in dem sich zwei verfeindete Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Der erst Mitte Januar verkündete Burgfrieden zwischen Keller und Curtius war das Papier nicht wert, auf dem er verfasst wurde.

In diesem brisanten Geflecht hat der DFB-Präsident nun den wahrscheinlich entscheidenden Fehler begangen. Bisher hielten vor allem die Vertreter der Proficlubs und der Deutschen Fußball Liga (DFL) noch ihre schützende Hand über den Freiburger, doch der Druck auf Keller dürfte in den nächsten Tagen immens steigen – zu unverzeihlich fällt sein verbaler Fehltritt aus.

Der DFB, der seit Jahren ein veritables Imageproblem mit sich herumschleppt, schlittert selbstverschuldet in die nächste große Führungskrise. Mitten in einer aufgeladenen Zeit, in der eine Pandemie den Sport in die Krise stürzt und der Zusammenhalt im Fußball gefährdeter ist denn je zuvor. Stichwort Super League und Champions-League-Reform. Um es mit einem Songtitel der Toten Hosen zu sagen: An Tagen wie diesen wünschte man sich einen DFB als Stimme der Vernunft – und nicht einen Verband, der fast pausenlos mit internen Querelen beschäftigt ist.