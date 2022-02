Keine Komödie, sondern Drama

Eine gute Show muss viel mitbringen: Sie sollte für Gesprächsstoff sorgen und die Leute in ihren Bann ziehen. Zum Höhepunkt setzen dann die großen Gefühle ein – jeder ist gefesselt, bei dem einen oder anderen kullern die Tränen.

All das brachte der Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit. Nur leider war es am Ende keine Komödie, sondern vielmehr ein Drama. In dessen Mittelpunkt stand die erst 15-jährige Russin Kamila Walijewa. Von ihrem Land wurde sie im Vorfeld in den Himmel gelobt, als „Jahrhunderttalent“ gefeiert. Alle Hoffnungen auf olympisches Gold ruhten auf ihr.

Die Spannung sollte einsetzen, als plötzlich der Dopingverdacht im Raum stand. Eine Haarprobe könnte hier Licht ins Dunkel bringen, ob die 15-Jährige systematisch betrogen oder doch nur einmal vom Glas ihres Opas genippt hat. Aber das spielt sowieso nur noch eine Nebenrolle. Der tragische Höhepunkt folgte bei der Kür im Einzelwettkampf. Die junge Eiskunstläuferin zerbrach am Druck, der auf ihr lastete. Ihre Vierfachsprünge stand sie wackelig – oder gar nicht. Am Ende konnte Walijewa nur den Kopf schütteln und sich die Tränen von den Wangen wischen.

Doch zu jeder guten Show gehört ein Bösewicht. Walijewas Trainerin Eteri Tutberidze füllt diese Rolle gut aus. Statt ihren Schützling zu trösten, soll sie ihr Vorwürfe gemacht haben: „Warum hast du aufgegeben? Erklär’ es mir.“

Leider ist das junge Mädchen nicht Tutberidzes erstes Opfer. Dass minderjährige Eiskunstläuferinnen besser geschützt werden sollten, zeigt auch ein Beispiel aus dem Jahr 2014. Damals tanzte sich Walijewas Vorgängerin Julija Lipnizkaja – ebenfalls 15 Jahre jung, ebenfalls als „Jahrhunderttalent“ gefeiert – in die Herzen der Fans bei den Olympischen Winterspielen in Sotchi. Bis heute ist die Russin, die ebenfalls von Tutberidze trainiert wurde, die bisher jüngste Eiskunstläuferin, die mit dem Team Gold gewann. Doch der Sport machte sie krank, trieb sie in die Magersucht. Mit gerade einmal 19 Jahren beendete sie ihre Karriere. Sie wolle das Eiskunstlaufen wieder genießen, erklärte sie.

Da stellt sich die Frage, wie man minderjährige Eiskunstläuferinnen vor solch einer Zukunft bewahren kann? Die effizienteste Lösung wäre eine Altersgrenze. Gerade in Sportarten wie dem Eiskunstlauf, wo jugendliche Leichtgewichte zu Vierfachsprüngen und schwierigen Kombinationen gedrillt werden, ist das notwendig. So kann verhindert werden, dass Ausnahmetalente bereits mit 20 Jahren ihre Schlittschuhe an den Nagel hängen, weil sie ausgebrannt sind.

Walijewa bleibt nur zu wünschen, dass ihr ein solches Schicksal erspart bleibt und sie den Spaß an ihrem Sport wiederfindet. Unabhängig davon, ob es dann noch für einen Platz auf dem Treppchen reicht.