Ginge es nach der Bildungsgewerkschaft GEW, gäbe es derzeit keinen Präsenzunterricht. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100, so die Interessenvertretung der Lehrkräfte, sollten die Schulen geschlossen bleiben – unter anderem in Mannheim wäre das dann der Fall. Unterstützung bekam die GEW für ihre Position am Donnerstag sowohl von RKI-Chef Lothar Wieler als auch Bundesgesundheitsminister Jens

...