Es ist eine Katastrophe für die CDU. Kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz häufen sich die Geschichten, in denen Bundestagsabgeordnete der Union sich entweder bei der Vermittlung von Aufträgen mit Schutzkleidung massiv bereichert haben oder sich auffällig eifrig für ein autoritäres Regime in Aserbaidschan einsetzen. Nicht, dass in diesen beiden Bundesländern die Aussichten für die CDU, (wieder) stärkste Kraft zu werden, zuvor besonders rosig ausgesehen hätten. Aber die derzeitigen Enthüllungen könnten den Christdemokraten einen besonders harten Absturz bescheren.

Das ist insofern dramatisch, als von den ersten Abstimmungen in einem Superwahljahr immer eine Signalwirkung ausgeht. Im Jahr 2017 erhielt die Euphorie um den damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz ihren ersten großen Dämpfer, als die SPD bei der ersten Landtagswahl im Saarland deutlich der CDU unterlag. Und zwei verlorene Landtagswahlen später scheiterte Schulz im Herbst bei der Bundestagswahl mit dem Versuch, Kanzler zu werden.

Für CDU-Chef Armin Laschet könnte ein miserabler Start ins Wahljahr bedeuten, dass er erst gar nicht Spitzenkandidat wird. Dabei ist er für die aktuellen Probleme der CDU gar nicht verantwortlich. Diese sind gleich doppelt in der Bundestagsfraktion zu finden. Dass in der Pandemie von Gier getriebene Politiker die Notlage ausnutzen, um lukrative Deals auszukungeln, ist dabei eher eine individuelle Charakterfrage als ein Alleinstellungsmerkmal der Union. Auch wenn diese von allen Parteien die intensivsten Verbindungen zur Wirtschaft pflegt, wäre es nicht verwunderlich, wenn solche Fälle auch noch aus anderen politischen Lagern bekannt werden würden.

Anders verhält es sich mit dem Vorwurf, Abgeordnete hätten sich von autoritären Regimen wie Aserbaidschan einkaufen lassen – direkt oder indirekt. Bereits seit 2017 sind die Vorwürfe gegen die Bundestagsabgeordnete Karin Strenz bekannt, Geld von einer Lobbyfirma in Aserbaidschan erhalten zu haben. Vom Bundestag ist sie offiziell gerügt worden, diese Gelder verschwiegen zu haben, sie musste eine Strafe zahlen. Im Europarat, für den sie einst als Wahlbeobachterin nach Aserbaidschan reiste, hat sie inzwischen lebenslanges Hausverbot.

Doch welche Konsequenzen zog die Führung der Unionsfraktion daraus? Strenz wurde nicht mehr für die Bundestagsdelegation für den Europarat nominiert. Mehr passierte nicht. Sie behielt ihr Bundestagsmandat, ist bis heute Mitglied in der Deutsch-Südkaukasischen Parlamentariergruppe. Das ist ein bisschen so, als würde man den Fuchs im Hühnerstall lassen, nachdem man ihm zur Strafe ein paar Haare ausgezupft hat.

Die Verantwortung dafür, die Causa Strenz unter den Teppich gekehrt zu haben, trägt nicht nur die derzeitige Fraktionsführung unter Ralph Brinkhaus, sondern auch der frühere Fraktionschef Volker Kauder, der ein enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel war. Strenz stammt aus Merkels Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern. Wie auch Philipp Amthor, der nach Lobbyismus-Vorwürfen zwar nicht mehr Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern werden durfte, aber eben mit über 90 Prozent der Stimmen wieder als Spitzenkandidat für den Bundestag aufgestellt worden ist. Deshalb sollte auch Merkel ein Interesse an konsequenter Aufklärung haben.

Die aktuellen Skandale könnten für die Union eine ähnlich gefährliche Dynamik entwickeln wie die Affäre um illegale Parteispenden. Noch hat die Union die Chance, den Schaden bis zur Bundestagswahl zu begrenzen. Tut sie dies nicht schnell und klar, kann sie sich schon jetzt auf ihre Rolle in der Opposition vorbereiten.