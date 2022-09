Es kam, wie es kommen musste: Gemeinderat Gerd Wolf tritt aus der Fraktion der Linken im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen aus. Damit gibt es nun drei Einzelgemeinderäte ohne Fraktionsstatus. Wolf zieht damit die Konsequenz daraus, dass die Linke bei der Bürgermeisterwahl nicht ihn, sondern die parteilose Bewerberin Aleksandra Janson unterstützt.

Aber wieso hätte die Linke ausgerechnet ihn unterstützen sollen? Als Wolf als Nachrücker einer Nachrückerin und erst nach dem Verzicht eines weiteren Gewählten in den Gemeinderat nachrückte, hatte er der Linken bereits den Rücken gekehrt und sich der Satirepartei „Die Partei“ angeschlossen. Seit mehr als einem Jahr fällt er im Rat allenfalls durch zweifelhafte Äußerungen auf, etwa bei der Haushaltsrede im Februar über den Bau einer Mauer zwischen Edingen und Neckarhausen oder eines Bierbrunnens auf dem Marktplatz in Edingen, oder mit der Forderung, dass die Yachten russischer Oligarchen nicht mehr in der Gemeinde vor Anker gehen dürfen sollen.

So gesehen ist Wolfs Austritt aus der Fraktion der Linken für diese Partei kein Verlust, wohl aber für die Wähler. Denn sie haben 2019 insgesamt sage und schreibe 52 Bewerbern mehr Stimmen gegeben als ihm. Würde Wolf den Willen der Wähler ernstnehmen, dann müsste er jetzt auch sein Mandat zurückgeben. Dann könnte zumindest jemand nachrücken, der sich inhaltlich den Zielen der Linken verpflichtet fühlt, denen die Wählerinnen und Wähler immerhin fast acht Prozent der Stimmen gegeben hat.

Dass Wolf diesen Schritt geht, ist bei ihm indes genauso unwahrscheinlich, wie dass er jemals ernsthafte und seriöse politische Arbeit macht. Wenn Wolf wirklich so gut ist, wie er es von sich glaubt, dann wird er die Bürgermeisterwahl am 6. November auf Anhieb gewinnen. Sehr viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass er unter fünf Prozent landet.