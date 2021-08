Fünf Wochen vor der Bundestagswahl zeichnet sich ein enges Rennen ab. Seltsamerweise spielen die Grünen ihre Trumpfkarte gar nicht offensiv aus. Während Union und SPD in der großen Koalition viel vom Klimaschutz geredet, aber kaum etwas getan haben, ist das Vertrauen der Deutschen in die Kompetenz der Grünen in diesem Politikfeld sehr groß. Warum also nicht mehr Engagement und Leidenschaft?

...