Nach rund einem Jahr Pandemie dürfte ihn wohl ein Großteil der Deutschen bereits schon mindestens einmal hinter sich haben: den unangenehmen Corona-Test. Fällt das Ergebnis negativ aus, fühlen sich viele zumindest für eine gewisse Zeit lang sicherer, freier. Umarmung? „Kein Problem, ich bin negativ.“ Aber doch, es ist ein Problem. Tests können fehlerhaft sein, und vor allem sind sie nach einem Tag auch schon wieder veraltet. Gerade beim Selbsttest können Anwendungsfehler passieren – auch wenn die Möglichkeiten dafür stark begrenzt sind.

Nichtsdestotrotz ist es für die Eindämmung der Pandemie von Vorteil, wenn Laien sich mal eben schnell einen Test besorgen können. Auch wenn es keine 100-prozentige Sicherheit gibt: Das Risiko zur Weitergabe des Coronavirus wird trotzdem geschmälert. Dieser gesundheitsindustrielle Fortschritt ist also ein wirklich gutes Zeichen. Ein kleiner Schritt nach vorn bei der Überwindung und Verkürzung dieser grausigen Zeitspanne unseres Lebens. Allerdings darf uns dieser Schritt nicht in eine trügerische Sicherheit wiegen. Wie gesagt, es ist nur ein kleiner Schritt.

Hinzu kommt, dass der Plan des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, ab 1. März kostenlose Selbsttests für alle anzubieten, ja nun in die Hose gegangen ist. Man mache es vom Markt abhängig, inwieweit die Regierung solche Tests subventionieren kann. So wird die in Deutschland sowieso schon herrschende Zweiklassengesellschaft in der Gesundheitspolitik weiter befeuert. Es gibt die, die sich diese Tests leisten können, und die, die finanziell einfach schlechtergestellt sind. Sozialpolitisch betrachtet ist das ein absolutes Unding. Wie wird das dann in Zukunft laufen? Man hält sich von denen fern, die nicht jeden Tag einen Test gemacht haben? Na, das sind dann nun mal zum Großteil die finanziell Schwächeren. Subventionen sollte es zumindest für sie geben. Wie teuer so eine Selbstdiagnose sein wird, ist übrigens noch unklar.

Und es gibt weitere Fragen: Was passiert, wenn ich meinen Test gemacht habe und dieser positiv ist? Eine Pflicht, einen PCR-Test bei meinem Arzt zu machen oder beim Gesundheitsamt anzurufen, gibt es nicht. Und: Wird großflächig in Schulen, Kindergärten und Unternehmen getestet? Laut Virologin Sandra Ciesek gibt es bei 100 Antigen-, also Schnelltestungen durchschnittlich einen falsch positiven Befund. Eine normalgroße Schule besuchen oft mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler. Ähnlich oder gar drastischer sieht es in Großkonzernen aus. Einfach gerechnet hätte man also zehn falsche Positivbefunde bei 1000 Menschen. Quarantäne und Schließungen kämen dann also wieder häufiger vor, was den Schul- und auch den Arbeitsbetrieb stört.

Nicht falsch verstehen: Der Zugang zu Testmöglichkeiten für die breite Öffentlichkeit ist ein wirklich sinnvolles Instrument. Über die Herausforderungen muss aber trotzdem gesprochen und es müssen Lösungen dafür gefunden werden. Und: Diese Selbsttests sind kein Ersatz für andere Maßnahmen. Die Maske muss weiterhin getragen werden. Abstände müssen wir trotzdem einhalten. Und mit 10 000 Leuten tanzend, keuchend und schwitzend in einer Konzerthalle feiern werden wir auch so schnell nicht können.

Ein Negativtest war im vergangenen Jahr noch kein Freifahrtschein und er wird es auch jetzt nicht werden, wenn wir uns breitflächig selbst testen können. Das dürfen wir nicht vergessen.