Jede Chance nutzen

Beim Museumsschiff handelt es sich „unstrittig um ein technisches Denkmal“. Das hat das Technoseum 2018 klar bestätigt. Wenn heute über die Zukunft des Raddampfers entschieden wird, so kann und darf das Ergebnis also nur sein, ihn zu erhalten. Schließlich ist undenkbar, dass das verantwortliche Gremium genau dieses Museums, das den Wert des Exponats erkannt und auch in seinem Katalog ausdrücklich dokumentiert hat, sich dafür ausspricht, das Museumsschiff zu verschrotten und die Stahlteile in den Hochofen zu schieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Natürlich birgt die Übergabe des Schaufelraddampfers an einen Verein Risiken. Aber er ist schließlich einst durch enormes persönliches Engagement von Bürgern sowie viele Spenden aus Wirtschaft und Bevölkerung zum Museumsschiff umgebaut worden. Ob es nun wieder gelingt, das Schiff so preisgünstig wie angekündigt zu sanieren und dann dauerhaft zu betreiben, kann zwar heute keiner wissen. Eine Garantie gibt es nicht. Aber hinter dem Verein stehen renommierte Persönlichkeiten und Vereinigungen. Dass sie die nötige Sachkunde und die nötigen Beziehungen haben, ist unstrittig. Dass sie viel Einsatz, Engagement, Herzblut und Durchhaltevermögen aufbringen, das haben sie bewiesen. Schließlich dauert die Debatte um das Museumsschiff nun seit Ende 2018 an, und immer wieder neu auftauchende Fragen, Zweifel und Probleme hat der Verein mit großer Hartnäckigkeit gelöst.

Daher sollte der Stiftungsrat dem Verein und dem Museumsschiff eine Chance geben. Zwar wäre die Darstellung der für Mannheim und unsere Region so wichtigen (Rhein-)Schifffahrtsgeschichte eigentlich eine öffentliche Aufgabe. Aber wenn Ehrenamtliche bereit sind, das mit Leidenschaft zu betreiben, dann verdient das Anerkennung und Zustimmung, kein Misstrauen.

Die Alternative wäre schließlich, dass nun ziemlich schnell ein Schleppkahn kommt. Dann würde aus Museums- und damit Steuergeldern ein bedeutendes technisches Denkmal unwiederbringlich zerstört. Das darf nicht sein, ohne dass jede Möglichkeit genutzt wird, es zu erhalten. Eine solche Chance bietet jetzt die Übergabe an den Verein.