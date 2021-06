Den neuen Präsidenten im Iran einen erzkonservativen Kleriker zu nennen, ist mehr als eine Untertreibung. Ebrahim Raeissi hat eine blutige Vergangenheit. Raeissi ist ein Mann, den der oberste religiöse Führer Ajatollah Khomeini geprägt und Ajatollah Ali Khamenei gefördert hatte. Er war das jüngste Mitglied des vierköpfigen „Todeskomitees“, das 1988 in nur fünf Monaten ohne Prozess Tausende Menschen hinrichten ließ. Es waren in der Mehrzahl Oppositionelle, aber auch Anders- und Ungläubige. 2019 machte ihn Khamenei zum obersten Richter des Landes. Doch Raeissi gehört selbst vor Gericht – nicht an die Spitze der Regierung.

Der Sieg Raeissis stand lange vor dem Urnengang fest. Der allmächtige Wächterrat hatte im Vorfeld alle ernstzunehmenden Gegenkandidaten von der Liste gestrichen: Die 59 Millionen Wahlberechtigten sollten wählen, aber nicht entscheiden. Die Beteiligung war entsprechend niedrig. Selbst das Regime musste eingestehen, dass es weniger als 50 Prozent waren, Oppositionelle sprechen sogar von nur zehn Prozent, die ihre Stimme abgaben. Die Iranerinnen und Iraner sind desillusioniert, haben das Vertrauen ins politische System längst verloren.

Auch der einstige Hoffnungsträger, der Pragmatiker Hassan Ruhani, hat das Land nicht öffnen können. Nun spricht sich Ajatollah Khamenei angeblich dafür aus, diese Form der Präsidentschaft abzuschaffen. Konsequent wäre es.

Die Wahl diente vor allem dazu, das System zu stützen und einen Übergang einzuleiten für die Zeit nach Khamenei (82), der seit 32 Jahren im Iran herrscht. Das bedeutet nicht, dass Raeissi die Atomverhandlungen blockieren oder sie gar beenden wird. Er könnte sie auch vorantreiben. Er wird tun, was der Ajatollah von ihm verlangt, und hat dann auch die Macht, es durchzusetzen. Nur was Khamenei will, ist noch nicht ausgemacht. Klar ist aber: Die gemäßigten Stimmen werden verstummen, der Iran wird radikaler.

