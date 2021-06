Interessenskonflikte beim Sponsoring: Mit Namen auftreten

Es ist überraschend: Ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 lassen externe Gönner die Einnahmen der Landesverwaltung Baden-Württemberg durch Sponsoring, Schenkungen und Spenden nach oben schnellen. Da es in dem Jahr allenfalls noch in den ersten Monaten größere Präsenzveranstaltungen gegeben hatte, liegen die Gründe für die Zunahme des Sponsorings eindeutig im Forschungsbereich.

Interessenskonflikte erkennen

Und hier ist auffällig: 2020 ging fast die Hälfte der mehr als 3000 Zuwendungen an Medizin-Fakultäten. Medizinstudenten kommen oft schon nach wenigen Semestern in Berührung mit Pharmafirmen. Fahrten zu Kongressen und Fortbildungen werden gesponsert oder es wird zu Werbeveranstaltungen eingeladen. Zeitgleich testen die Hochschulen dann Arzneien der Firmen in Studien.

Für die Unternehmen geht es um Milliardengeschäfte. Dass hier Interessenskonflikte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entstehen können, liegt auf der Hand. Natürlich können staatliche Hochschulen ohne externe Finanzmittel nicht erfolgreich forschen. Trotzdem ist bei den Geldgebern die maximale Transparenz nötig - um mögliche Interessenskonflikte frühzeitig zu erkennen.

Daher sollte jeder Gönner bereit sein, mit seinem Namen im Sponsoringbericht des Landes Baden-Württemberg aufzutreten. Wer offen mit dem Thema umgeht, zeigt, dass er nichts zu verbergen hat.