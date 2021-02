Der Corona-Wahlkampf ist voll entbrannt. Da zerren die Grünen den Finanzminister Olaf Scholz aus dem Bund-Länder-Gipfel heraus, damit der SPD-Kanzlerkandidat sich im Bundestag altbekannte Vorwürfe zur umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 anhören darf. Die Kanzlerin bedauert sich derweil zur besten Sendezeit selbst. Ginge es nach Angela Merkel, müsste ihr das Grundgesetz auch bei den Schulen die Richtlinienkompetenz zugestehen. Scheitern die Länder mit ihrem Experiment Schulöffnungen, weil Rudelbildungen in Klassenzimmern und auf Pausenhöfen zu neuen Infektionen führen, wird Merkel sagen: Hättet ihr nur auf mich gehört. So leicht sollte man es der Kanzlerin nicht machen.

Schon ihre Analyse, die Impfstoffbeschaffung laufe im Großen und Ganzen ordentlich, war selbstgefällig. Fehlende Schutzmaßnahmen der Regierung kosteten viele alte Menschen in Heimen das Leben. Merkel gebärde sich wie eine Päpstin mit Unfehlbarkeitsanspruch, schimpfte der Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch zu Recht. FDP-Lautsprecher Christian Lindner, der an seinem Corona-Megafon gerne schrille, populistische Frequenzen einstellt, traf ausnahmsweise einen richtigen Ton. Warum erklärt sich Merkel im Parlament erst nach den Gipfeln? Wenn sie in Brüssel Europa retten will, hält sie ihre Regierungserklärung doch auch vor den Treffen der Staats- und Regierungschefs.

Bei der Debatte im Bundestag war zu spüren, dass es den Spitzenpolitikern nicht viel anders geht als den Bürgerinnen und Bürgern im Land. Die Gereiztheit im politischen Betrieb wächst. Corona wird das Superwahljahr bestimmen.

Die Union liegt weit vorn. Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet wird sich wohl kaum von Merkel distanzieren. Er hat Friedrich Merz auch so (oder gerade deshalb) besiegt. Bei der Kanzlerkandidatur sollte das dem ewig unterschätzten Aachener mit Markus Söder ebenso gelingen. Aber schreckt Laschet manchmal nachts hoch und fragt sich: Wie viel Merkel-Bonus steckt in diesen 37 Prozent? Wird die AfD bei einer dritten Pandemie-Welle noch einmal groß? Was passiert, wenn Mutanten alle Lockerungen hinwegfegen? Selbst dann wird es keine eruptiven Abrechnungen am Wahltag geben.

Die Deutschen haben Euro-Krise und Flüchtlingsdrama ertragen. Sie werden auch Corona erdulden. Schwarz-Grün wird wohl den Schutt der Pandemie wegräumen müssen. Die Grünen buhlen um Familien, Arbeitnehmer, Künstler. Klimaschutz allein bringt keine 20 Prozent plus x, wenn die Pleitewelle rollt. Bei der grünen Kanzlerkandidatur gibt es einen Swing zu Annalena Baerbock. Sie wird bald durch einen Brandenburger Wald stiefeln, den Kopf an einen Baum legen und sich prüfen müssen. Sie allein entscheidet. Robert Habeck müsste sich fügen. Bei den feministischen Grünen hat die Frau den ersten Zugriff.

Bei der SPD wächst die Nervosität. Familienministerin Franziska Giffey fordert jetzt die blasse Parteidoppelspitze auf, sich Scholz unterzuordnen. Der bringt als Kanzlerkandidat bislang null Rendite. Seine Corona-Attacken auf die Union wirken inszeniert. Trug er nicht alles mit? Scholz glaubt, dass im Sommer die Sehnsucht nach ihm größer wird. Die Menschen spürten dann, dass die Kanzlerin bald weg ist. Dauern die Koalitionsverhandlungen lange, hält Angela Merkel geschäftsführend noch einmal eine Weihnachtsansprache.