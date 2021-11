In der Impf-Falle

In Spanien und Portugal sieht man Weihnachten mit Freude entgegen. Es besteht Grund zur Hoffnung, dass die Menschen das Fest viel entspannter feiern können als noch vor einem Jahr. Die Impfquote gehört zu den höchsten auf der Welt, die Inzidenzen sind niedrig. Es gibt kaum Impfverweigerer. Die Menschen vertrauen dem Rat ihrer Ärzte und dem Gesundheitssystem. Und vor allem wollen die Spanierinnen und Spanier, dass sich das Trauma der ersten Corona-Welle, bei der unfassbar viele Menschen starben, nicht wiederholt.

Impfen hilft. Diese Erkenntnis will sich hierzulande einfach nicht überall durchsetzen. Und so steht Deutschland vor einem schlimmen Déjà-vu. Wieder drohen Weihnachtsfeiern auszufallen. Wieder muss sich jeder und jede fragen, wie viele Menschen man an den Weihnachtstagen einladen kann und darf. Ob gesungen werden darf. Ob der Skiurlaub möglich sein wird. Ob man zum Fest der Familie nicht besser allein vor seinem Bäumchen sitzen bleibt, um das Virus nicht weiter zu verbreiten.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen explodiert, die Intensivstationen werden voller. Das medizinische Personal kann nach eineinhalb Jahren nicht mehr. Und doch könnte es noch schlimmer werden als 2020 – auch weil es seit der Pandemie deutlich weniger Menschen gibt, die überhaupt noch in der Pflege arbeiten. Die Krankenhäuser arbeiten Notfallpläne aus, Patienten müssen in weiter entfernte Kliniken verlegt werden, wenn das Hospital am eigenen Wohnort überfüllt ist. Es bahnt sich eine medizinische Katastrophe an.

Deutschland steckt in der ImpfFalle. Und nicht nur die Ungeimpften erkranken, sondern auch wieder die Älteren, die sich durch Besucher und leider oft durch ungeimpftes Pflegepersonal in Altenheimen anstecken. Sie können, selbst wenn sie geimpft sind, dem Virus nicht mehr viel entgegensetzen. Für sie ist das Risiko, schwer zu erkranken, viel höher.

Auch Geimpfte können das Virus weitergeben, aber sie tragen viel kürzer als Ungeimpfte die hohe, also ansteckende Viruslast in sich. Warum sich gerade Menschen, die in der Pflege arbeiten und sich aufopfernd um Alte und Kranke kümmern, nicht impfen lassen, ist schwer zu verstehen. Frankreich und Italien haben ihnen die Entscheidung abgenommen und die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt. Das ist auch in Deutschland überfällig. Eine allgemeine Impfpflicht hingegen kann und darf es in Deutschland nicht geben. Sie würde dieses Land zerreißen.

Einige Ungeimpfte sind bestimmt noch zu überzeugen – mit Einladungen, Angeboten, Argumenten. Der harte Kern der Skeptiker würde jedes Vertrauen in den Staat verlieren, sollte die Regierung ihr Versprechen brechen und doch eine generelle Impfpflicht einführen. Viele von ihnen halten das Virus für nicht so gefährlich. Viele scheinen nur darauf zu warten, dass die Regierung ihr Wort bricht. So weit darf es nicht kommen.

Es gibt andere Wege. Es ist möglich, Ungeimpfte von Lockerungen auszunehmen. Flächendeckend 2G einzuführen ist legitim, es muss aber auch kontrolliert werden. Und die Booster-Impfung muss für alle diejenigen vorangetrieben werden, die sich und andere schützen wollen. Warum sind nicht längst alle älteren Menschen zum dritten Mal geimpft? Warum müssen sich 85-Jährige selbst um einen Impftermin kümmern? Und warum dauert das alles schon wieder so lange?