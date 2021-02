  Impfen, impfen, impfen!

Es klingt wie eine Verheißung: Schon im Spätsommer könnte die Pandemie so weit unter Kontrolle sein, dass wir zu einer Art Normalität zurückkehren können. Vorausgesetzt, wir lassen uns impfen. Eine Coronaschutz-Impfung ist freiwillig, das soll sie auch bleiben. Aber wenn zu viele Menschen von dieser Freiwilligkeit Gebrauch machen, wird es umso länger dauern, bis das Ziel einer Herdenimmunität erreicht ist. Aktuelle Umfragen sehen die Impfbereitschaft bei rund 70 Prozent. Das reicht wohl nur knapp.

Genauso elementar wie diese Erkenntnis ist aber auch, dass wir das Impfen beschleunigen müssen. Und das ist Aufgabe der Politik. Die Impfquote in Deutschland liegt bei 4,5 Prozent, Großbritannien nähert sich der 30-Prozent-Marke, in den USA ist schon jeder Fünfte geimpft. Wir dagegen impfen uns im Schneckentempo durch die Pflegeheime, die in Anbetracht schwerer Verläufe bei Hochbetagten auf jeden Fall die erste Adresse sein sollen. Aber warum werden nicht schon jetzt die Voraussetzungen geschaffen, damit niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte loslegen können, sobald genug Impfstoff vorhanden ist? Eine Impfung in den Unternehmen schafft sogar doppelt Entlastung, denn jeder im Betrieb Geimpfte braucht keinen Termin beim Hausarzt mehr.

Doch solche Ideen erfordern Flexibilität und Kreativität, und das ist mit Blick auf die deutsche Bürokratie, und dies ist nun wirklich nicht nur ein Vorurteil, vielfach ein Widerspruch. Bund und Länder verheddern sich in Regularien, Fragen der Zuständigkeit und Kostenstellen. Während die einen in Europa impfen und die anderen immerhin schnelltesten, als Alternative, solange noch nicht genug Impfstoff vorhanden ist, verschickt hierzulande der eine Minister (in Stuttgart) Briefe, um die Funktionsweise einer Impfhotline zu erklären, und der andere Minister (in Berlin) verschiebt die Einführung kostenloser Schnelltests wegen „offener Fragen“. Ach ja, wenn es die Tests dann endlich gibt, werde es zu „Engpässen“ kommen. Wir hatten nichts anderes erwartet!

