Immer mehr Stauden im Luisenpark - als Reaktion auf Klimawandel

Im Käfertaler oder im Rheinauer Wald ist es schon länger zu sehen: Lange Hitze und Trockenheit machen den Kiefern zu schaffen, sorgen für starken Käfer- und Mistelbefall sowie die Ausbreitung invasiver Arten wie der Traubenkirsche. Der Absterbe-Prozess lässt sich schwer stoppen. Es hilft nur, die kranken Bäume durch einen neuen, klimafesteren Mischwald aus verschiedenen Laub- und Nadelbaumarten, darunter sogar Zedern, zu ersetzen – auch wenn uns sie fremd erscheinen.

Im Schwetzinger Schlossgarten geht die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten sogar so weit, dass wieder eine Baumschule gegründet wurde – wie zur Zeit des Kurfürsten. Denn die großen, teilweise über 200 Jahre und damit aus der Ära des Regenten stammenden alten Bäume halten den modernen Klimastress nicht mehr aus und sterben ab. Dafür werden jetzt neue Baumarten – gar aus Spanien – gezogen, die dann der auch in der Kurpfalz üblichen Hitze besser trotzen können. Doch damit verändert sich langfristig das Erscheinungsbild des Gartens.

So wird es auch beim Luisenpark sein. Auch er ändert sich, auch er entwickelt sich weiter – nicht nur baulich. Die Bundesgartenschau ist deutlich erkennbar zugleich der Start einer deutlichen Veränderung der Botanik. Es wird zwar weiter Wechselflor, sprich die sehr beliebten Tulpen und Narzissen, dann Stiefmütterchen und andere bunte Sommerblumen geben – aber weniger. Denn sie brauchen, je heißer es in den Sommern wird, mehr Wasser, mehr Dünger, mehr Zeit und Arbeit der Gärtner und damit mehr Geld. Also sucht man auch hier nach Wegen, den Park dem Klimawandel anzupassen und Pflegeaufwand zu sparen – in Form von immer mehr Stauden.

Dass mit ihnen jetzt die Pflanzungen für die Bundesgartenschau begonnen haben, hat nicht nur gärtnerische Gründe – es ist ein Symbol dafür, was die Mannheimer und die Besucher 2023 erwartet. Sie werden sehen, dass auch Parks und ihre Gärtner eben immer mehr auf den Klimawandel reagieren müssen.

