  Im Coronamodus

Auch in den letzten Tagen vor der Landtagswahl am 14. März steht die Politik im Zeichen der Corona-Bekämpfung. Dass Winfried Kretschmann und seine CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann glaubten, sie könnten die Pandemie aus dem Wahlkampf heraushalten, war selten blauäugig. Die Bürger wollen wissen, wie es weitergeht, wann ihre Kinder wieder in den Unterricht können und sie selbst in den Modeladen oder ins Fitnessstudio. Nicht einmal die Politiker scheren sich um ihre Absprache.

Beim Ringen um die besten Corona-Lösungen geht es immer auch um Positionsgewinne im Wahlkampf. Da schreckt man nicht vor schnellen Kurswechseln zurück. Eisenmann hat kurz nach Weihnachten für Präsenzunterricht ohne Rücksicht auf die Inzidenzzahlen plädiert und fordert jetzt die Öffnung der weiterführendenden Schulen – unter Berücksichtigung der Ansteckungsgefahr. Kretschmann machte alle Lockerungen von einer stabilen Inzidenz von weniger als 35 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner abhängig und lässt jetzt Papiere lancieren, die trotz steigender Inzidenzwerte schrittweise Öffnungen versprechen. Der Regierungschef versucht, sich so an die Spitze einer Debatte zu bringen, die zuvor Eisenmann bestimmt hatte.

Die Wähler machen ihr Kreuz normalerweise bei der Partei, an deren Personal und Versprechen sie sowieso glauben oder der sie das beste Zukunftskonzept zuschreiben. Diesmal dringen die Wahlkämpfer mit ihren Ideen nur ganz schwer durch gegen Corona. Die Botschaften finden sich auf den Wahlplakaten. Die SPD verspricht beitragsfreie Kitas, die Absenkung der Grundsteuer oder ein neues Landesfamiliengeld. Die FDP verlangt Wahlfreiheit zwischen acht- und neunjährigem Gymnasium, die Grünen wollen gar eine neue Klimaverwaltung. Es lässt sich leicht ausrechnen, dass der nach der Wahl übliche Kassensturz solche Blütenträume schmelzen lässt.

In der Krise profitieren die Amtsinhaber. Das sieht man beim Grünen Kretschmann wie bei der rheinland-pfälzischen SPD-Regierungschefin Malu Dreyer. Bei der CDU bröckelt angesichts eines Rückstands zwischen drei und sieben Prozentpunkten gegenüber den Grünen die Geschlossenheit. Die Grünen stehen dagegen wie eine Mauer, an der sogar die von Kretschmann vom Zaun gebrochene Nachfolgedebatte abprallt. Trotz des Vorsprungs bleibt für die Grünen die Unsicherheit, wie sich der Frust der Bürger über Impfchaos, nicht eingehaltene Testversprechen und Einschränkungen auf das Wahlverhalten auswirkt.